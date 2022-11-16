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https://sputnik-georgia.ru/20221116/prazdnik-k-nam-prikhodit--novogodniy-knizhnyy-festival-proydet-v-tbilisi-272238398.html
Праздник к нам приходит – новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси
Праздник к нам приходит – новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси
На фестивале по хорошим скидкам будут представлены книги как для детей, так и для взрослых 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T17:56+0400
2022-11-16T17:56+0400
тбилисский новогодний книжный фестиваль
культура
грузия
новости
тбилиси
expo georgia
юнеско
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет в тбилисском выставочном пространстве Expo Georgia с 16 по 18 декабря 2022 года.Мероприятие объединяет новогодний книжный фестиваль, учрежденный Ассоциацией издателей и распространителей книг Грузии, а также фестиваль детской книги, основанный в 2021 году в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги". Соответственно, на фестивале будут представлены книги как для детей, так и для взрослых.В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издательства и книгораспространяющие организации, которые предложат скидки гостям фестиваля.Новогодний книжный фестиваль включает также мероприятия для юных гостей в игровом пространстве, выставку-продажу изделий ручной работы и аксессуаров, а также различные культурно-развлекательные мероприятия.В последний день, 18 декабря, в рамках фестиваля состоится награждение победителей детского литературного конкурса "Накадули".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилисский новогодний книжный фестиваль, культура, грузия, новости, тбилиси, expo georgia, юнеско, анонсы
тбилисский новогодний книжный фестиваль, культура, грузия, новости, тбилиси, expo georgia, юнеско, анонсы

Праздник к нам приходит – новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси

17:56 16.11.2022
CC0 / Pixabay / Девушка у окна читает книгу в канун Нового года
Девушка у окна читает книгу в канун Нового года - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2022
CC0 / Pixabay /
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На фестивале по хорошим скидкам будут представлены книги как для детей, так и для взрослых
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет в тбилисском выставочном пространстве Expo Georgia с 16 по 18 декабря 2022 года.
Мероприятие объединяет новогодний книжный фестиваль, учрежденный Ассоциацией издателей и распространителей книг Грузии, а также фестиваль детской книги, основанный в 2021 году в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги".
Соответственно, на фестивале будут представлены книги как для детей, так и для взрослых.
© photo: Sputnik / StringerТбилисские дни книг
Тбилисские дни книг - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2022
Тбилисские дни книг
© photo: Sputnik / Stringer
В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издательства и книгораспространяющие организации, которые предложат скидки гостям фестиваля.
Новогодний книжный фестиваль включает также мероприятия для юных гостей в игровом пространстве, выставку-продажу изделий ручной работы и аксессуаров, а также различные культурно-развлекательные мероприятия.
В последний день, 18 декабря, в рамках фестиваля состоится награждение победителей детского литературного конкурса "Накадули".
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