https://sputnik-georgia.ru/20221116/prazdnik-k-nam-prikhodit--novogodniy-knizhnyy-festival-proydet-v-tbilisi-272238398.html

Праздник к нам приходит – новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси

Праздник к нам приходит – новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси

На фестивале по хорошим скидкам будут представлены книги как для детей, так и для взрослых 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T17:56+0400

2022-11-16T17:56+0400

2022-11-16T17:56+0400

тбилисский новогодний книжный фестиваль

культура

грузия

новости

тбилиси

expo georgia

юнеско

анонсы

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет в тбилисском выставочном пространстве Expo Georgia с 16 по 18 декабря 2022 года.Мероприятие объединяет новогодний книжный фестиваль, учрежденный Ассоциацией издателей и распространителей книг Грузии, а также фестиваль детской книги, основанный в 2021 году в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги". Соответственно, на фестивале будут представлены книги как для детей, так и для взрослых.В фестивале примут участие почти все действующие в Грузии издательства и книгораспространяющие организации, которые предложат скидки гостям фестиваля.Новогодний книжный фестиваль включает также мероприятия для юных гостей в игровом пространстве, выставку-продажу изделий ручной работы и аксессуаров, а также различные культурно-развлекательные мероприятия.В последний день, 18 декабря, в рамках фестиваля состоится награждение победителей детского литературного конкурса "Накадули".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский новогодний книжный фестиваль, культура, грузия, новости, тбилиси, expo georgia, юнеско, анонсы