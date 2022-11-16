https://sputnik-georgia.ru/20221116/proekt-byudzheta-tbilisi-na-2023-god-postupil-v-sakrebulo-272232243.html

Проект бюджета Тбилиси на 2023 год поступил в сакребуло

Проект бюджета Тбилиси на 2023 год поступил в сакребуло

Вскоре мэрия детально ознакомит население Тбилиси со списком тех проектов, которые столичная мэрия планирует реализовать в 2023 году 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T16:34+0400

2022-11-16T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Мэрия Тбилиси направила в сакребуло (совещательный орган) столицы проект бюджета на 2023 год, заявил мэр Каха Каладзе.Градоначальник отметил, что в документе не отражены дополнительные трансферы от правительства. Первичная версия документа включает только текущие расходы, необходимые для муниципалитета, и переходные инфраструктурные проекты.По словам мэра, окончательный проект будет представлен совещательному органу после того, как будет уточнена конкретная сумма поддержки мэрии Тбилиси из центрального бюджета.Мэрия детально ознакомит население Тбилиси со списком проектов, которые столичная мэрия планирует осуществить в 2023 году, подчеркнул Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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