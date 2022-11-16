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Проект бюджета Тбилиси на 2023 год поступил в сакребуло
Проект бюджета Тбилиси на 2023 год поступил в сакребуло
Вскоре мэрия детально ознакомит население Тбилиси со списком тех проектов, которые столичная мэрия планирует реализовать в 2023 году 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T16:34+0400
2022-11-16T16:34+0400
2022-11-16T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Мэрия Тбилиси направила в сакребуло (совещательный орган) столицы проект бюджета на 2023 год, заявил мэр Каха Каладзе.Градоначальник отметил, что в документе не отражены дополнительные трансферы от правительства. Первичная версия документа включает только текущие расходы, необходимые для муниципалитета, и переходные инфраструктурные проекты.По словам мэра, окончательный проект будет представлен совещательному органу после того, как будет уточнена конкретная сумма поддержки мэрии Тбилиси из центрального бюджета.Мэрия детально ознакомит население Тбилиси со списком проектов, которые столичная мэрия планирует осуществить в 2023 году, подчеркнул Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мэрия тбилиси, новости, грузия, общество, бюджет тбилиси
мэрия тбилиси, новости, грузия, общество, бюджет тбилиси
Проект бюджета Тбилиси на 2023 год поступил в сакребуло
Вскоре мэрия детально ознакомит население Тбилиси со списком тех проектов, которые столичная мэрия планирует реализовать в 2023 году
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Мэрия Тбилиси направила в сакребуло (совещательный орган) столицы проект бюджета на 2023 год, заявил мэр Каха Каладзе.
Градоначальник отметил, что в документе не отражены дополнительные трансферы от правительства. Первичная версия документа включает только текущие расходы, необходимые для муниципалитета, и переходные инфраструктурные проекты.
"В нем не отражены проекты, которые должны быть осуществлены в 2023-м в районах столицы. В течение последующего месяца у нас есть возможность активно поработать с Минфином, с центральными властями, чтобы получить дополнительное финансирование для осуществления проектов, жизненно важных для Тбилиси", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра, окончательный проект будет представлен совещательному органу после того, как будет уточнена конкретная сумма поддержки мэрии Тбилиси из центрального бюджета.
Мэрия детально ознакомит население Тбилиси со списком проектов, которые столичная мэрия планирует осуществить в 2023 году, подчеркнул Каладзе.