https://sputnik-georgia.ru/20221116/retrospektiva-filmov-lany-gogoberidze-proydet-v-tbilisi-272113290.html

Ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе пройдет в Тбилиси

Ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе пройдет в Тбилиси

Посещение показов фильмов культового режиссера свободное 16.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Ретроспектива кинолент выдающегося грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе пройдет в кинотеатре Национального архива Грузии с 16 по 20 ноября, говорится в сообщении организаторов.Зрители увидят фильмы, созданные в период с 1950-х по 2010-е годы: "Гелати" (1957), "Под одним небом" (1961), "Я вижу солнце" (1965), "Преображение" (1968), "Когда зацвел миндаль" (1972), "Несколько интервью по личным вопросам" (1978), "День длиннее ночи" (1984), "Круговорот" (1986) и "Золотая нить" (2019).Посещение показов фильмов известного кинорежиссера свободное.Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.В призовой копилке мастера грузинского кино: Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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