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https://sputnik-georgia.ru/20221116/sokraschenie-defitsita-byudzheta-gruzii-skazhetsya-na-inflyatsii---deputat-272220311.html
Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции - депутат
Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции - депутат
После рассмотрения в парламентских комитетах проект госбюджета будет направлен на доработку в правительство 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T07:01+0400
2022-11-16T07:01+0400
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новости
экономика
ираклий ковзанадзе
парламент грузии
бюджет грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Дефицит государственного бюджета Грузии снижается в 2023 году, и составит менее 3%, заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе.Рассмотрение первоначального варианта проекта государственного бюджета на 2023 год в парламенте подходит к концу - последним проект главного финансового документа страны рассматривает комитет по финансово-бюджетным вопросам, после чего проект будет направлен на доработку в правительство.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6% при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.По словам Ковзанадзе, в будущем году предусмотрено повышение пенсий для всех категорий пенсионеров. Также финансирование зарплат в госсекторе - на 10% для всех, а для воинских частей и полиции - на 20%."Это важные цифры для всех", — отметил депутат.Правительство представит окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2023 год в парламент в декабре текущего года.Государственный бюджет Грузии на 2023 год основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации. Согласно проекту, поступления в госбюджет увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,6 миллиарда лари и составят около 17,2 миллиарда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе, парламент грузии, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе, парламент грузии, бюджет грузии

Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции - депутат

07:01 16.11.2022
© photo: Sputnik / StringerДепутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта"
Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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После рассмотрения в парламентских комитетах проект госбюджета будет направлен на доработку в правительство
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Дефицит государственного бюджета Грузии снижается в 2023 году, и составит менее 3%, заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе.
Рассмотрение первоначального варианта проекта государственного бюджета на 2023 год в парламенте подходит к концу - последним проект главного финансового документа страны рассматривает комитет по финансово-бюджетным вопросам, после чего проект будет направлен на доработку в правительство.
"Дефицит бюджета сокращается, и он будет ниже 3%. Это важно в том плане, что он должен повлиять на инфляцию, которая беспокоит население Грузии, и является болезненной для грузинского населения", - сказал Ковзанадзе в эфире телеканала "Имеди".
Уровень инфляции в Грузии начал снижаться. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6% при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.
По словам Ковзанадзе, в будущем году предусмотрено повышение пенсий для всех категорий пенсионеров. Также финансирование зарплат в госсекторе - на 10% для всех, а для воинских частей и полиции - на 20%.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года
Как изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2022
Как изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года
© Sputnik
"Это важные цифры для всех", — отметил депутат.
Правительство представит окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2023 год в парламент в декабре текущего года.
Государственный бюджет Грузии на 2023 год основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации. Согласно проекту, поступления в госбюджет увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,6 миллиарда лари и составят около 17,2 миллиарда.
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