https://sputnik-georgia.ru/20221116/sokraschenie-defitsita-byudzheta-gruzii-skazhetsya-na-inflyatsii---deputat-272220311.html

Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции - депутат

Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции - депутат

После рассмотрения в парламентских комитетах проект госбюджета будет направлен на доработку в правительство 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T07:01+0400

2022-11-16T07:01+0400

2022-11-16T07:01+0400

грузия

новости

экономика

ираклий ковзанадзе

парламент грузии

бюджет грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964944_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ede4cd68f0d06a2ab06912b621a08c83.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Дефицит государственного бюджета Грузии снижается в 2023 году, и составит менее 3%, заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе.Рассмотрение первоначального варианта проекта государственного бюджета на 2023 год в парламенте подходит к концу - последним проект главного финансового документа страны рассматривает комитет по финансово-бюджетным вопросам, после чего проект будет направлен на доработку в правительство.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6% при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.По словам Ковзанадзе, в будущем году предусмотрено повышение пенсий для всех категорий пенсионеров. Также финансирование зарплат в госсекторе - на 10% для всех, а для воинских частей и полиции - на 20%."Это важные цифры для всех", — отметил депутат.Правительство представит окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2023 год в парламент в декабре текущего года.Государственный бюджет Грузии на 2023 год основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации. Согласно проекту, поступления в госбюджет увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,6 миллиарда лари и составят около 17,2 миллиарда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе, парламент грузии, бюджет грузии