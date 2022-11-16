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Токаев призвал казахстанцев избрать на выборах "наемного менеджера" на семь лет
Токаев призвал казахстанцев избрать на выборах "наемного менеджера" на семь лет
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T12:48+0400
2022-11-16T12:48+0400
2022-11-16T12:48+0400
казахстан
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников прийти на предстоящие выборы главы государства, проголосовать и выбрать президента – "наемного менеджера", с которым народ заключает контракт на определенный срок.Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. В кампании принимают участие шесть кандидатов, включая действующего главу государства.Исход выборов определит то, как будет развиваться Казахстан в ближайшие семь лет, отметил он. Токаев заверил, что процесс голосования, как и вся избирательная кампания, должна пройти честно, открыто и справедливо, а неукоснительное соблюдение этих принципов станет залогом дальнейшего укрепления доверия граждан к государству."В моем понимании, президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников", – подчеркнул президент.Исходя из этого, продолжил он, должность президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. "Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью", – резюмировал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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казахстан, касым-жомарт токаев , новости, в мире
казахстан, касым-жомарт токаев , новости, в мире
Токаев призвал казахстанцев избрать на выборах "наемного менеджера" на семь лет
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников прийти на предстоящие выборы главы государства, проголосовать и выбрать президента – "наемного менеджера", с которым народ заключает контракт на определенный срок.
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. В кампании принимают участие шесть кандидатов, включая действующего главу государства.
"Сейчас для нашей страны наступает время ответственных решений и судьбоносных перемен. Призываю всех соотечественников проявить гражданскую сознательность и деятельный патриотизм, сделав свой выбор в этот важный исторический момент", – заявил он в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.
Исход выборов определит то, как будет развиваться Казахстан в ближайшие семь лет, отметил он. Токаев заверил, что процесс голосования, как и вся избирательная кампания, должна пройти честно, открыто и справедливо, а неукоснительное соблюдение этих принципов станет залогом дальнейшего укрепления доверия граждан к государству.
"В моем понимании, президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников", – подчеркнул президент.
Исходя из этого, продолжил он, должность президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. "Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью", – резюмировал он.