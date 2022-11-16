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"Толерантность – это часть грузинской идентичности" – премьер
"Толерантность – это часть грузинской идентичности" – премьер
На протяжении веков в Грузии достойно сожительствовали люди разных национальностей, религий, традиций и вместе создавали историю общей родины, заявил... 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T13:29+0400
2022-11-16T13:29+0400
2022-11-16T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Толерантность, уважение к достоинству и принятие различий являются неотъемлемой частью грузинской идентичности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с празднованием Международного дня толерантности, который отмечается в мире 16 ноября.Как отметил глава грузинского правительства, на протяжении веков в Грузии достойно сожительствовали люди разных национальностей, религий и традиций и вместе создавали историю общей родины."И сегодня фундаментом построения мирного и ориентированного на развитие общества современной, европейской Грузии является именно это великое наследие и ценности. Каждая группа этого общества, каждый его член должен чувствовать себя участником и творцом этого важного процесса", – отметил премьер.По словам Гарибашвили, основные ценности прав и свобод человека признаны и гарантированы Конституцией нашей страны."Мы уважаем и всегда будем защищать достоинство и свободу каждого гражданина", –подчеркнул он.Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Государства-члены ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий гарибашвили, грузия, политика, новости, тбилиси, оон, юнеско
ираклий гарибашвили, грузия, политика, новости, тбилиси, оон, юнеско
"Толерантность – это часть грузинской идентичности" – премьер
13:29 16.11.2022 (обновлено: 13:40 16.11.2022)
На протяжении веков в Грузии достойно сожительствовали люди разных национальностей, религий, традиций и вместе создавали историю общей родины, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Толерантность, уважение к достоинству и принятие различий являются неотъемлемой частью грузинской идентичности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с празднованием Международного дня толерантности, который отмечается в мире 16 ноября.
"Сегодня вместе со всем цивилизованным миром мы отмечаем Международный день толерантности. Толерантность, уважение к людям, уважение к достоинству и принятие различий являются непрекращающейся традицией нашей великой культуры и истории и неотъемлемой частью грузинской идентичности", – написал премьер в соцсети.
Как отметил глава грузинского правительства, на протяжении веков в Грузии достойно сожительствовали люди разных национальностей, религий и традиций и вместе создавали историю общей родины.
"И сегодня фундаментом построения мирного и ориентированного на развитие общества современной, европейской Грузии является именно это великое наследие и ценности. Каждая группа этого общества, каждый его член должен чувствовать себя участником и творцом этого важного процесса", – отметил премьер.
По словам Гарибашвили, основные ценности прав и свобод человека признаны и гарантированы Конституцией нашей страны.
"Мы уважаем и всегда будем защищать достоинство и свободу каждого гражданина", –подчеркнул он.
Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Государства-члены ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости.