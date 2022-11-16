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Трамп решился на участие в выборах президента США

Трамп решился на участие в выборах президента США

Трамп объяснил свое решение тем, что "мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация" 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально заявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году.Ранее стало известно, что он подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на должность главы Белого дома.Трамп объяснил свое решение тем, что "мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация". "Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет", – сказал Трамп.Также бывший глава государства отметил, что США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году. "Я говорю это не со смехом, говорю со слезами", – заявил он.Дональд Трамп пообещал с этого момента и до дня голосования в 2024 году "сражаться так, как не сражался никто и никогда".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сша, дональд трамп, джо байден, в мире, новости