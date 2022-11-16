https://sputnik-georgia.ru/20221116/v-gruzii-otmetili-yubiley-ustanovleniya-dipotnosheniy-s-kazakhstanom---video-272237248.html

В Грузии отметили юбилей установления дипотношений с Казахстаном – видео

В Грузии отметили юбилей установления дипотношений с Казахстаном – видео

В Грузии отметили 30-летний юбилей установления дипломатических отношений с Казахстаном, подробности в видео Sputnik Грузия 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T16:40+0400

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Казахстан – один из ключевых стратегических партнеров страны. К тому же Грузия – любимое место отдыха казахстанцев. В честь торжественной даты в страну с гастролями приехал "Астана балет", который представил грузинскому зрителю свою концертную программу "Наследие великой степи".

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