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В Грузии отметили юбилей установления дипотношений с Казахстаном – видео
В Грузии отметили юбилей установления дипотношений с Казахстаном – видео
В Грузии отметили 30-летний юбилей установления дипломатических отношений с Казахстаном, подробности в видео Sputnik Грузия 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T16:40+0400
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Казахстан – один из ключевых стратегических партнеров страны. К тому же Грузия – любимое место отдыха казахстанцев. В честь торжественной даты в страну с гастролями приехал "Астана балет", который представил грузинскому зрителю свою концертную программу "Наследие великой степи".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, казахстан, грузия, политика, политика, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, казахстан, грузия, политика, политика, видео
В Грузии отметили юбилей установления дипотношений с Казахстаном – видео
16:40 16.11.2022 (обновлено: 16:58 16.11.2022)
В Грузии отметили 30-летний юбилей установления дипломатических отношений с Казахстаном, подробности в видео Sputnik Грузия
Казахстан – один из ключевых стратегических партнеров страны. К тому же Грузия – любимое место отдыха казахстанцев. В честь торжественной даты в страну с гастролями приехал "Астана балет", который представил грузинскому зрителю свою концертную программу "Наследие великой степи".