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В Польше упали элементы украинской системы С-300 - Минобороны РФ
В Польше упали элементы украинской системы С-300 - Минобороны РФ
В оборонном ведомстве России заявили, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по Киеву 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T14:40+0400
2022-11-16T14:40+0400
2022-11-16T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Экспертам удалось идентифицировать обломки ракеты на кадрах с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.В министерстве также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по украинской столице."Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", — заявили в Минобороны.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.Между тем в российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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польша, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, минобороны рф, новости
польша, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, минобороны рф, новости
В Польше упали элементы украинской системы С-300 - Минобороны РФ
В оборонном ведомстве России заявили, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по Киеву
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik.
Экспертам удалось идентифицировать обломки ракеты на кадрах с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300, пишет РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", — отметили в ведомстве.
В министерстве также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.
Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по украинской столице.
"Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", — заявили в Минобороны.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
Между тем в российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.