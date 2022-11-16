https://sputnik-georgia.ru/20221116/vystuplenie-glavy-mid-gruzii-v-parlamente-otlozheno-272228290.html
Выступление главы МИД Грузии в парламенте отложено
Выступление главы МИД Грузии в парламенте отложено
Об этом стало известно на заседание бюро 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T13:49+0400
2022-11-16T13:49+0400
2022-11-16T13:49+0400
илья дарчиашвили
ираклий гарибашвили
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили не сможет выступить в парламенте в формате интерпелляции 18 ноября из-за состояния здоровья.Об этом стало известно на заседание бюро. Таким образом, в пятницу в законодательном органе выступят премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели. Для каждого будет выделено максимум по 3 часа и 38 минут.Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, новости, грузия
илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, новости, грузия
Выступление главы МИД Грузии в парламенте отложено
Об этом стало известно на заседание бюро
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили не сможет выступить в парламенте в формате интерпелляции 18 ноября из-за состояния здоровья.
Об этом стало известно на заседание бюро. Таким образом, в пятницу в законодательном органе выступят премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели. Для каждого будет выделено максимум по 3 часа и 38 минут.
"Были приглашены три министра в формате интерпелляции. Министр иностранных дел, к сожалению, не сможет присутствовать из-за состояния здоровья. Поэтому данное решение должно быть упразднено и возвращено согласно предусмотренному регламенту правилу", – заявил журналистам вице-спикер Давид Сергеенко.
Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.