https://sputnik-georgia.ru/20221116/vystuplenie-glavy-mid-gruzii-v-parlamente-otlozheno-272228290.html

Выступление главы МИД Грузии в парламенте отложено

Выступление главы МИД Грузии в парламенте отложено

Об этом стало известно на заседание бюро 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T13:49+0400

2022-11-16T13:49+0400

2022-11-16T13:49+0400

илья дарчиашвили

ираклий гарибашвили

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили не сможет выступить в парламенте в формате интерпелляции 18 ноября из-за состояния здоровья.Об этом стало известно на заседание бюро. Таким образом, в пятницу в законодательном органе выступят премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели. Для каждого будет выделено максимум по 3 часа и 38 минут.Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, новости, грузия