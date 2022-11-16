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Ждать ли повышения тарифа на газ в Грузии?
Ждать ли повышения тарифа на газ в Грузии?
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ составляет 57 тетри за кубометр, а в Тбилиси – 54 тетри 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T14:57+0400
2022-11-16T14:57+0400
2022-11-16T15:07+0400
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давид нармания
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии не планируется повышение коммунального тарифа на природный газ, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.Тема тарифов на газ становится наиболее актуальной с приближением зимнего отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, давид нармания
грузия, новости, экономика, давид нармания
Ждать ли повышения тарифа на газ в Грузии?
14:57 16.11.2022 (обновлено: 15:07 16.11.2022)
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ составляет 57 тетри за кубометр, а в Тбилиси – 54 тетри
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии не планируется повышение коммунального тарифа на природный газ, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.
Тема тарифов на газ становится наиболее актуальной с приближением зимнего отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.
"В декабре регулирующая комиссия установит новые потребительские тарифы на природный газ для населения, поскольку срок действия ранее установленных тарифов истекает в декабре. Какого-либо вида повышения не ожидается", – сказал Нармания.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.