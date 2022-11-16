https://sputnik-georgia.ru/20221116/zhdat-li-povysheniya-tarifa-na-gaz-v-gruzii-272231247.html

Ждать ли повышения тарифа на газ в Грузии?

Ждать ли повышения тарифа на газ в Грузии?

В большинстве районов Грузии тариф на природный газ составляет 57 тетри за кубометр, а в Тбилиси – 54 тетри 16.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии не планируется повышение коммунального тарифа на природный газ, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.Тема тарифов на газ становится наиболее актуальной с приближением зимнего отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, давид нармания