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Эрдоган рассказал об итогах переговоров между СВР и ЦРУ
Эрдоган рассказал об итогах переговоров между СВР и ЦРУ
Главы ЦРУ и СВР встретились на этой неделе в Анкаре: Бернс и Нарышкин обсудили ряд тем, в том числе ядерные риски 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после контактов делегаций РФ и США в Анкаре получил от главы своей разведки информацию, что стороны воздержатся от использования ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, цру, сша, анкара, россия, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган рассказал об итогах переговоров между СВР и ЦРУ
19:52 17.11.2022 (обновлено: 20:35 17.11.2022)
Главы ЦРУ и СВР встретились на этой неделе в Анкаре: Бернс и Нарышкин обсудили ряд тем, в том числе ядерные риски
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после контактов делегаций РФ и США в Анкаре получил от главы своей разведки информацию, что стороны воздержатся от использования ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости
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"Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", – сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Индонезии.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".