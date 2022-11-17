https://sputnik-georgia.ru/20221117/kakogo-chisla-vvedenie-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-2022-tserkovnyy-kalendar-272258318.html
Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь
Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь
Введение во храм Пресвятой Богородицы - одно из 12 главных торжеств православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Богоматери и Спасителя
2022-11-17T15:59+0400
2022-11-17T15:59+0400
2022-11-17T15:59+0400
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Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы – это день явления миру избранной Богом, предсказание Рождества Христова и благоволения Божьего к человеческому роду.Какого числа отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Введение во храмПо церковному преданию, праведные Иоаким и Анна – родители будущей Богоматери, были бездетны до старости. Они постоянно молились о рождении ребенка, обещая дитя посвятить Богу. У праведников вскоре родилась дочь. Девочку, по указанию Ангела Божьего, назвали Мария, что в переводе с еврейского значит "госпожа, надежда".Когда девочке исполнилось три годика, родители повели ее в Иерусалимский храм – шествие с пением священных песен и зажженными свечами от Назарета до Иерусалима длилось три дня.Когда процессия прибыла к Иерусалимскому храму, первосвященник Захарий вместе со священниками вышли с пением ей навстречу. К храму вела лестница в 15 высоких ступеней, которые маленькая Мария быстро преодолела и взошла на верхнюю, где ее ожидал первосвященник.Захарий, по внушению свыше, ввел девочку в святая святых, куда один раз в году входил только первосвященник с очистительной жертвенной кровью – этим была показана особая роль Марии в судьбе человечества.До 15 лет дева оставалась в храме, затем ее выдали замуж за пожилого вдовца – плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо, как и ее жизнь в храме.Церковный календарьВ церковном календаре дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы неизменна – ежегодно православные отмечают праздник 4 декабря.Точное время установления торжества в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм неизвестно. Предания палестинских христиан, в которых упоминается, что царица Елена построила храм в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм, свидетельствуют о том, что торжество отмечали еще в первые века христианства.В IV веке этот праздник упоминает святитель Григорий Нисский, а в VII веке – Константинопольские патриархи, святители Герман и Тарасий, проповедовали в день Введения Пресвятой Богородицы во храм.В XIII веке торжество было распространено по всему Востоку. Митрополит Никомидийский Георгий составил в IX веке канон праздника "Отверзу уста моя" и ряд стихир, а второй канон "Песнь победную" составил в X веке Василий Пагариот – архиепископ Кесарийский. Эти стихиры и каноны по сей день поют в храмах.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
какого числа введение во храм пресвятой богородицы 2022? церковный календарь
какого числа введение во храм пресвятой богородицы 2022? церковный календарь
Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь
Введение во храм Пресвятой Богородицы – одно из 12 главных торжеств православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Богоматери и Спасителя
Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы – это день явления миру избранной Богом, предсказание Рождества Христова и благоволения Божьего к человеческому роду.
Какого числа отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Введение во храм
По церковному преданию, праведные Иоаким и Анна – родители будущей Богоматери, были бездетны до старости. Они постоянно молились о рождении ребенка, обещая дитя посвятить Богу. У праведников вскоре родилась дочь. Девочку, по указанию Ангела Божьего, назвали Мария, что в переводе с еврейского значит "госпожа, надежда".
Когда девочке исполнилось три годика, родители повели ее в Иерусалимский храм – шествие с пением священных песен и зажженными свечами от Назарета до Иерусалима длилось три дня.
Когда процессия прибыла к Иерусалимскому храму, первосвященник Захарий вместе со священниками вышли с пением ей навстречу. К храму вела лестница в 15 высоких ступеней, которые маленькая Мария быстро преодолела и взошла на верхнюю, где ее ожидал первосвященник.
Захарий, по внушению свыше, ввел девочку в святая святых, куда один раз в году входил только первосвященник с очистительной жертвенной кровью – этим была показана особая роль Марии в судьбе человечества.
До 15 лет дева оставалась в храме, затем ее выдали замуж за пожилого вдовца – плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо, как и ее жизнь в храме.
Церковный календарь
В церковном календаре дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы неизменна – ежегодно православные отмечают праздник 4 декабря.
Точное время установления торжества в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм неизвестно. Предания палестинских христиан, в которых упоминается, что царица Елена построила храм в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм, свидетельствуют о том, что торжество отмечали еще в первые века христианства.
В IV веке этот праздник упоминает святитель Григорий Нисский, а в VII веке – Константинопольские патриархи, святители Герман и Тарасий, проповедовали в день Введения Пресвятой Богородицы во храм.
В XIII веке торжество было распространено по всему Востоку. Митрополит Никомидийский Георгий составил в IX веке канон праздника "Отверзу уста моя" и ряд стихир, а второй канон "Песнь победную" составил в X веке Василий Пагариот – архиепископ Кесарийский. Эти стихиры и каноны по сей день поют в храмах.
Материал подготовлен на основе открытых источников