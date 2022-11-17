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Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь

Какого числа Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь

Введение во храм Пресвятой Богородицы - одно из 12 главных торжеств православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Богоматери и Спасителя

2022-11-17T15:59+0400

2022-11-17T15:59+0400

2022-11-17T15:59+0400

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Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы – это день явления миру избранной Богом, предсказание Рождества Христова и благоволения Божьего к человеческому роду.Какого числа отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Введение во храмПо церковному преданию, праведные Иоаким и Анна – родители будущей Богоматери, были бездетны до старости. Они постоянно молились о рождении ребенка, обещая дитя посвятить Богу. У праведников вскоре родилась дочь. Девочку, по указанию Ангела Божьего, назвали Мария, что в переводе с еврейского значит "госпожа, надежда".Когда девочке исполнилось три годика, родители повели ее в Иерусалимский храм – шествие с пением священных песен и зажженными свечами от Назарета до Иерусалима длилось три дня.Когда процессия прибыла к Иерусалимскому храму, первосвященник Захарий вместе со священниками вышли с пением ей навстречу. К храму вела лестница в 15 высоких ступеней, которые маленькая Мария быстро преодолела и взошла на верхнюю, где ее ожидал первосвященник.Захарий, по внушению свыше, ввел девочку в святая святых, куда один раз в году входил только первосвященник с очистительной жертвенной кровью – этим была показана особая роль Марии в судьбе человечества.До 15 лет дева оставалась в храме, затем ее выдали замуж за пожилого вдовца – плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо, как и ее жизнь в храме.Церковный календарьВ церковном календаре дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы неизменна – ежегодно православные отмечают праздник 4 декабря.Точное время установления торжества в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм неизвестно. Предания палестинских христиан, в которых упоминается, что царица Елена построила храм в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм, свидетельствуют о том, что торжество отмечали еще в первые века христианства.В IV веке этот праздник упоминает святитель Григорий Нисский, а в VII веке – Константинопольские патриархи, святители Герман и Тарасий, проповедовали в день Введения Пресвятой Богородицы во храм.В XIII веке торжество было распространено по всему Востоку. Митрополит Никомидийский Георгий составил в IX веке канон праздника "Отверзу уста моя" и ряд стихир, а второй канон "Песнь победную" составил в X веке Василий Пагариот – архиепископ Кесарийский. Эти стихиры и каноны по сей день поют в храмах.Материал подготовлен на основе открытых источников

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какого числа введение во храм пресвятой богородицы 2022? церковный календарь