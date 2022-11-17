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Когда в Грузии замедлится рост цен – мнение Минфина
Когда в Грузии замедлится рост цен – мнение Минфина
Прогноз сделан на основании имеющейся на данный момент информации, но среда очень изменчива, заявил министр 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T21:51+0400
2022-11-17T21:51+0400
2022-11-17T21:51+0400
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инфляция
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Уровень инфляции в Грузии снизится до целевого показателя во второй половине 2023 года, однако все может измениться, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили выступая в парламенте.В октябре годовой уровень инфляции составил 10,6% при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться.По его словам, важным является стабильность приближенности уровня инфляции к целевому показателю в среднесрочный период, однако с учетом глобальных факторов прогнозы делать сложно."Наш прогноз сделан на основании имеющейся у нас информации на данный момент. Среда очень изменчива, есть много рисков по разным направлениям. Гарантий того, что этим прогнозам ничего не грозит, в том числе и с геополитической точки зрения, не существует", – сказал Хуцишвили.При этом он подчеркнул, что финансовый сектор предпринимает все усилия для снижения уровня инфляции до целевого показателя.По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать негативный эффект. Из-за этого монетарная политика остается жесткой – ставка рефинансирования установлена на уровне 11%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, инфляция, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, инфляция, министерство финансов грузии
Когда в Грузии замедлится рост цен – мнение Минфина
Прогноз сделан на основании имеющейся на данный момент информации, но среда очень изменчива, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Уровень инфляции в Грузии снизится до целевого показателя во второй половине 2023 года, однако все может измениться, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили выступая в парламенте.
В октябре годовой уровень инфляции составил 10,6% при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться.
"Инфляция приблизится к целевому показателю со второй половины 2023 года. Но когда мы говорим о целевом показателе, мы не подразумеваем, что инфляция должна быть 3%. Это целевой показатель и отклонения от него допустимы", - сказал Хуцишвили.
По его словам, важным является стабильность приближенности уровня инфляции к целевому показателю в среднесрочный период, однако с учетом глобальных факторов прогнозы делать сложно.
"Наш прогноз сделан на основании имеющейся у нас информации на данный момент. Среда очень изменчива, есть много рисков по разным направлениям. Гарантий того, что этим прогнозам ничего не грозит, в том числе и с геополитической точки зрения, не существует", – сказал Хуцишвили.
При этом он подчеркнул, что финансовый сектор предпринимает все усилия для снижения уровня инфляции до целевого показателя.
По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать негативный эффект. Из-за этого монетарная политика остается жесткой – ставка рефинансирования установлена на уровне 11%.