https://sputnik-georgia.ru/20221117/kto-budet-sudit-uchastnikov-proekta-the-voice-izvestny-imena-nastavnikov-272239813.html
Кто будет судить участников проекта The Voice? Известны имена наставников
Кто будет судить участников проекта The Voice? Известны имена наставников
Проект The Voice of Georgia является грузинским аналогом оригинального формата The Voice 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T10:23+0400
2022-11-17T10:23+0400
2022-11-17T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Первый канал Общественного вещателя Грузии опубликовал имена наставников нового сезона вокального проекта The Voice of Georgia, сообщают организаторы.Так, судьями музыкального телешоу стали исполнители Степане Мгебришвили, Сопо Торошелидзе, композитор Давид Эвгенидзе и экс-солист группы "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе.На данный момент точная дата начала сезона неизвестна, продюсеры говорят лишь таинственное "скоро".The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, новости, грузия, степане мгебришвили, тбилиси, шоу "голос", шоу-бизнес, шоу, грузинский шоу-бизнес
культура, новости, грузия, степане мгебришвили, тбилиси, шоу "голос", шоу-бизнес, шоу, грузинский шоу-бизнес
Кто будет судить участников проекта The Voice? Известны имена наставников
Проект The Voice of Georgia является грузинским аналогом оригинального формата The Voice
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Первый канал Общественного вещателя Грузии опубликовал имена наставников нового сезона вокального проекта The Voice of Georgia, сообщают организаторы.
Так, судьями музыкального телешоу стали исполнители Степане Мгебришвили, Сопо Торошелидзе, композитор Давид Эвгенидзе и экс-солист группы "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе.
На данный момент точная дата начала сезона неизвестна, продюсеры говорят лишь таинственное "скоро".
The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.
Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.