https://sputnik-georgia.ru/20221117/kuda-mozhno-uletet-iz-gruzii-pryamym-reysom-272238588.html

Куда можно улететь из Грузии прямым рейсом?

Куда можно улететь из Грузии прямым рейсом?

При составлении рейтинга учитывались данные расписания аэропортов и внутренние данные сервиса путешествий Туту 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Прямыми рейсами из Грузии можно улететь в 26 стран, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту.При составлении рейтинга учитывались данные расписания аэропортов и внутренние данные сервиса путешествий Туту.Прямые рейсы из тбилисского аэропорта в ближайшие страны доступны в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Узбекистан и Турцию.Что касается Азии и южных направлений, то из Тбилиси прямым рейсом можно попасть в ОАЭ (Абу-Даби, Дубай, Шарджа), Бахрейн (Манама), Кувейт (Эль-Кувейт), Катар (Доха) и Израиль (Тель-Авив).В направлении Европы из Тбилиси прямым рейсом можно выехать в Германию (Мюнхен), Австрию (Вена), Францию (Париж), Голландию (Амстердам), Грецию (Афины), Польшу (Варшава) и Латвию (Рига).Из аэропорта Кутаиси пассажиры могут отправиться в Беларусь (Минск), Казахстан (Астана, Актау, Атырау), ОАЭ (Абу-Даби) и на Кипр (Ларнака).В направлении Европы из Кутаиси можно вылететь прямым рейсом в Венгрию (Будапешт), Германию (Берлин, Мемминген, Дортмунд), Австрию (Вена), Италию (Рим, Милан), Испанию (Барселона), Грецию (Афины, Салоники), Францию (Париж), Польшу (Варшава, Краков, Катовице, Гданьск, Вроцлав), Латвию (Рига), Литву (Вильнюс), Эстонию (Таллин) и Чехию (Прага).Аналитики сервиса путешествий Туту напоминают, что Латвия, Литва, Эстония, а также Польша и Чехия закрыты для россиян, въезжающих с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения могут быть сделаны для дипломатов, водителей грузовиков и тех, кто приезжает с гуманитарными целями (например, медицинская помощь, волонтерство и т. д.).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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