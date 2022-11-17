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МИД Турции надеется, что необходимость в продлении зерновой сделки скоро отпадет
МИД Турции надеется, что необходимость в продлении зерновой сделки скоро отпадет
По словам главы МИД, необходимо, чтобы все пункты соглашения, в частности, выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T23:31+0400
2022-11-17T23:31+0400
2022-11-17T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимости в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения огня на Украине.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения.По его словам, необходимо, чтобы все пункты соглашения, в частности, выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись."Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты", – констатировал Чавушоглу.Министр также добавил, что Эрдоган намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, мевлют чавушоглу, владимир путин, турция, анкара, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, мевлют чавушоглу, владимир путин, турция, анкара, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
МИД Турции надеется, что необходимость в продлении зерновой сделки скоро отпадет
23:31 17.11.2022 (обновлено: 23:52 17.11.2022)
По словам главы МИД, необходимо, чтобы все пункты соглашения, в частности, выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимости в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения огня на Украине.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения.
"Мы рассчитываем, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет, когда наступит прекращения огня", – сказал Чавушоглу на пресс-конференции в четверг.
По его словам, необходимо, чтобы все пункты соглашения, в частности, выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись.
"Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты", – констатировал Чавушоглу.
Министр также добавил, что Эрдоган намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.