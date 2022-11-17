https://sputnik-georgia.ru/20221117/na-chto-tratyat-dengi-mezhdunarodnye-vizitery-v-gruzii-272267384.html
На что тратят деньги международные визитеры в Грузии
На что тратят деньги международные визитеры в Грузии
Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах за третий квартал 2022 года, в том числе об их тратах 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T21:27+0400
2022-11-17T21:27+0400
2022-11-17T21:27+0400
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Согласно данным Сакстата, в третьем квартале 2022 года страну посетили 1,6 миллиона визитеров, траты составили 4,6 миллиарда лари. Большинство визитеров (60,3%) приехали в Грузию отдохнуть.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, сколько и на что тратили деньги международные визитеры в стране.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. В 2019 году страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября 2,73 GEL/$1.
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грузия, туризм, экономика, статистика, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, туризм, экономика, статистика, инфографика, мультимедиа, инфографика
На что тратят деньги международные визитеры в Грузии
Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах за третий квартал 2022 года, в том числе об их тратах
Согласно данным Сакстата, в третьем квартале 2022 года страну посетили 1,6 миллиона визитеров, траты составили 4,6 миллиарда лари. Большинство визитеров (60,3%) приехали в Грузию отдохнуть.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, сколько и на что тратили деньги международные визитеры в стране.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. В 2019 году страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября 2,73 GEL/$1.