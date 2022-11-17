https://sputnik-georgia.ru/20221117/russkoe-proshloe-sovremennogo-tbilisi---video-272265233.html

Русское прошлое современного Тбилиси – видео

Русское прошлое современного Тбилиси – видео

История России и Грузии переплетается между собой. Отголоски совместного прошлого двух стран слышны в Тбилиси на каждом шагу. Об истории, которую пытаются... 17.11.2022, Sputnik Грузия

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История города Тбилиси, такого, каким мы его знаем сейчас, начинается с эпохи правления наместника русского царя, графа Михаила Воронцова.Весь исторический центр – это иллюстрация того времени, когда после долгих набегов недругов, Тифлис начал, как птица феникс, возрождаться из пепла в виде современного европейского города.Есть и отголоски советского современного прошлого. Например, известная гостиница Biltmore – это бывший институт марксизма-ленинизма, построенный архитектором Алексеем Щусевым, создателем мавзолея Ленина.Многие радикальные гражданские активисты до сих пор стараются "зачеркнуть" прошлое, поэтому совершают регулярные "набеги" на Московский проспект в одном из спальных районов Тбилиси. Они портят краской таблички и адресные указатели с названием улицы. Но местные жители такие акты вандализма не поддерживают.

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