https://sputnik-georgia.ru/20221117/russkoe-proshloe-sovremennogo-tbilisi---video-272265233.html
Русское прошлое современного Тбилиси – видео
Русское прошлое современного Тбилиси – видео
История России и Грузии переплетается между собой. Отголоски совместного прошлого двух стран слышны в Тбилиси на каждом шагу. Об истории, которую пытаются... 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T19:07+0400
2022-11-17T19:07+0400
2022-11-17T19:29+0400
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История города Тбилиси, такого, каким мы его знаем сейчас, начинается с эпохи правления наместника русского царя, графа Михаила Воронцова.Весь исторический центр – это иллюстрация того времени, когда после долгих набегов недругов, Тифлис начал, как птица феникс, возрождаться из пепла в виде современного европейского города.Есть и отголоски советского современного прошлого. Например, известная гостиница Biltmore – это бывший институт марксизма-ленинизма, построенный архитектором Алексеем Щусевым, создателем мавзолея Ленина.Многие радикальные гражданские активисты до сих пор стараются "зачеркнуть" прошлое, поэтому совершают регулярные "набеги" на Московский проспект в одном из спальных районов Тбилиси. Они портят краской таблички и адресные указатели с названием улицы. Но местные жители такие акты вандализма не поддерживают.
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видео, мультимедиа, тбилиси, тбилиси, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, тбилиси, тбилиси, видео-новости из грузии, видео
Русское прошлое современного Тбилиси – видео
19:07 17.11.2022 (обновлено: 19:29 17.11.2022)
История России и Грузии переплетается между собой. Отголоски совместного прошлого двух стран слышны в Тбилиси на каждом шагу. Об истории, которую пытаются стереть из учебников, но которая не сотрется из памяти людей – в репортаже Sputnik Грузия.
История города Тбилиси, такого, каким мы его знаем сейчас, начинается с эпохи правления наместника русского царя, графа Михаила Воронцова.
Весь исторический центр – это иллюстрация того времени, когда после долгих набегов недругов, Тифлис начал, как птица феникс, возрождаться из пепла в виде современного европейского города.
Есть и отголоски советского современного прошлого. Например, известная гостиница Biltmore – это бывший институт марксизма-ленинизма, построенный архитектором Алексеем Щусевым, создателем мавзолея Ленина.
Многие радикальные гражданские активисты до сих пор стараются "зачеркнуть" прошлое, поэтому совершают регулярные "набеги" на Московский проспект в одном из спальных районов Тбилиси. Они портят краской таблички и адресные указатели с названием улицы. Но местные жители такие акты вандализма не поддерживают.