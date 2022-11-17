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В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
В Тбилиси синоптики прогнозируют в ближайшие дни теплую погоду без осадков 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T15:37+0400
2022-11-17T15:37+0400
2022-11-17T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 22 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 ноября, на фоне тепла в Грузии временами ожидаются осадки. В низменности температура воздуха прогреется до плюс 13-18 градусов.Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах страны и в субботу, 19 ноября. На большей части территории Грузии потеплеет. До 23 ноября включительно температура воздуха зафиксируется на отметке 17-22 градусов.Что касается столицы, то в Тбилиси синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 18-20 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии
В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
В Тбилиси синоптики прогнозируют в ближайшие дни теплую погоду без осадков
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 22 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 ноября, на фоне тепла в Грузии временами ожидаются осадки. В низменности температура воздуха прогреется до плюс 13-18 градусов.
Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах страны и в субботу, 19 ноября. На большей части территории Грузии потеплеет. До 23 ноября включительно температура воздуха зафиксируется на отметке 17-22 градусов.
Что касается столицы, то в Тбилиси синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 18-20 градусов тепла.