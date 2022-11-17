https://sputnik-georgia.ru/20221117/v-gruzii-potepleet-do-plyus-22-gradusov-272259179.html

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов

В Тбилиси синоптики прогнозируют в ближайшие дни теплую погоду без осадков 17.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 22 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 ноября, на фоне тепла в Грузии временами ожидаются осадки. В низменности температура воздуха прогреется до плюс 13-18 градусов.Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах страны и в субботу, 19 ноября. На большей части территории Грузии потеплеет. До 23 ноября включительно температура воздуха зафиксируется на отметке 17-22 градусов.Что касается столицы, то в Тбилиси синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 18-20 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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