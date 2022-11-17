https://sputnik-georgia.ru/20221117/v-tbilisi-proydet-marsh-protiv-seksualnogo-nasiliya-272266901.html

В Тбилиси пройдет марш против сексуального насилия

В Тбилиси пройдет марш против сексуального насилия

Наша задача изменить вредное восприятие общества и отношение к изнасилованию женщин, говорят организаторы акции 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Неправительственная организация "Движение женщин" 25 ноября в Тбилиси проведет акцию "Марш против сексуального насилия".Марш будет проходить в центре Тбилиси, и таким образом участники акции потребуют изменения определения "изнасилования" в Уголовном кодексе Грузии.На сегодняшний день в Грузии изнасилованием считается акт совершенный с применением или угрозой насилия.Они требуют расширить понятие изнасилования и включить в это понятие половой акт без согласия."Без настоящего согласия женщины половой акт с ней является изнасилованием и насилием, что признано международными конвенциями и судами, но этого не признает грузинское законодательство", – отмечают организаторы.Шествие пройдет от площади Республики до здания парламента Грузии. По предварительной информации в шествии примут участие не только представители НПО "Движение женщин", но и представители музыкальной и развлекательной индустрии, ночных клубов и молодежных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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