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В Тбилиси пройдет марш против сексуального насилия
В Тбилиси пройдет марш против сексуального насилия
Наша задача изменить вредное восприятие общества и отношение к изнасилованию женщин, говорят организаторы акции 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T21:03+0400
2022-11-17T21:03+0400
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движение женщин
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Неправительственная организация "Движение женщин" 25 ноября в Тбилиси проведет акцию "Марш против сексуального насилия".Марш будет проходить в центре Тбилиси, и таким образом участники акции потребуют изменения определения "изнасилования" в Уголовном кодексе Грузии.На сегодняшний день в Грузии изнасилованием считается акт совершенный с применением или угрозой насилия.Они требуют расширить понятие изнасилования и включить в это понятие половой акт без согласия."Без настоящего согласия женщины половой акт с ней является изнасилованием и насилием, что признано международными конвенциями и судами, но этого не признает грузинское законодательство", – отмечают организаторы.Шествие пройдет от площади Республики до здания парламента Грузии. По предварительной информации в шествии примут участие не только представители НПО "Движение женщин", но и представители музыкальной и развлекательной индустрии, ночных клубов и молодежных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, движение женщин, тбилиси
грузия, новости, общество, движение женщин, тбилиси
В Тбилиси пройдет марш против сексуального насилия
21:03 17.11.2022 (обновлено: 21:04 17.11.2022)
Наша задача изменить вредное восприятие общества и отношение к изнасилованию женщин, говорят организаторы акции
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Неправительственная организация "Движение женщин" 25 ноября в Тбилиси проведет акцию "Марш против сексуального насилия".
Марш будет проходить в центре Тбилиси, и таким образом участники акции потребуют изменения определения "изнасилования" в Уголовном кодексе Грузии.
На сегодняшний день в Грузии изнасилованием считается акт совершенный с применением или угрозой насилия.
"Наша задача изменить вредное восприятие общества и отношение к изнасилованию женщин, искоренить узаконенную практику и защитить женщин от половых преступлений. Все должны уважать автономию женского тела и его прикосновенность", – заявляют организаторы акции.
Они требуют расширить понятие изнасилования и включить в это понятие половой акт без согласия.
"Без настоящего согласия женщины половой акт с ней является изнасилованием и насилием, что признано международными конвенциями и судами, но этого не признает грузинское законодательство", – отмечают организаторы.
Шествие пройдет от площади Республики до здания парламента Грузии. По предварительной информации в шествии примут участие не только представители НПО "Движение женщин", но и представители музыкальной и развлекательной индустрии, ночных клубов и молодежных организаций.