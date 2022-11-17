https://sputnik-georgia.ru/20221117/vostochnyy-goroskop-na-2023-god-chto-sulit-krolik-znakam-zodiaka-272248424.html

Восточный гороскоп на 2023 год: что сулит Кролик знакам зодиака?

Восточный гороскоп на 2023 год: что сулит Кролик знакам зодиака?

Приближается новый, 2023 год, символом которого по восточному гороскопу станет Черный Водяной Кролик (Кот)

2022-11-17T11:25+0400

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гороскоп

справки

новый год 2023

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О сюрпризах, уготовленных нам годом Кролика (Кота), мы можем узнать из гороскопов, составленных астрологами.Что сулит Кролик (Кот) знакам зодиака в новом году, читайте в материале Sputnik Грузия.Что сулит Кролик знакам зодиака?Кролик (Кот) – существо нежное и ласковое, заботящееся о своем потомстве, поэтому большинство астрологов предполагают, что 2023 год будет достаточно гармоничным и спокойным. В тоже время он решителен, талантлив, честолюбив, имеет безукоризненный вкус и хорошую интуицию – обладающие такими качествами знаки зодиака смогут добиться успеха в наступающем 2023 году.Кролик – дипломат. Он предпочитает избегать конфликтов, поэтому астрологи полагают, что наступающий 2023 год может стать периодом компромиссов и договоренностей, которые помогут сохранить как нормальные отношения между людьми, так и мировой порядок.Но не все предсказания настолько многообещающи и радужны. По прогнозу некоторых астрологов в новом 2023 году человечество столкнется с новыми пандемиями с непредсказуемым исходом, землетрясениями, цунами и другими природными катаклизмами, которые нанесут колоссальный ущерб.КрысаВ 2023 году Крысы смогут полностью изменить свою жизнь – подняться по карьерной лестнице или полностью сменить сферу деятельности, решить финансовые проблемы и быть успешными, начать строить дом и найти вторую половину. Знак зодиака сможет добиться успеха в год Кролика. Главное – научиться правильно организовывать свою работу и отдых, а также внимательнее относиться к своему здоровью. Брак, заключенный в год Кролика (Кота), будет прочным и счастливым – год хорош и для рождения детей.БыкВ год Кролика (Кота) Бык сможет самореализоваться и выделиться из массы. Таланты знака зодиака восточного гороскопа в профессиональной сфере оценят по достоинству – он сможет сколотить стартовый капитал и начать собственное дело. Только Быку нужно быть сдержаннее и не позволять себе резких суждений, чтобы не оттолкнуть даже своих сторонников. У знака зодиака может появиться дополнительная работа, которая принесет неплохой доход. В целом год ожидается плодотворный и спокойный. Возможны проблемы со здоровьем, которые желательно вовремя решить.ТигрТигр в год Кролика (Кота) сможет осуществить планы, реализовать которые ранее не удавалось, при этом затратить меньше усилий и средств. Легкость и грациозность помогут знаку зодиака восточного гороскопа проявить все свои лидерские качества, получить поддержку окружающих в своих начинаниях и повести за собой людей. В целом год обещает быть благоприятным – он принесет много изменений, в том числе в работе, карьере и учебе. Однако в начале года следует проявить осторожность, так как вырастет риск ссор и конфликтов, потери денег, а также получения травм.Кролик (Кот)Год Кролика (Кота) для хозяина года – это время исполнения желаний. Все задуманное получается и в личной жизни, и в финансовой сфере, и в карьере. Многим Кроликам в наступающем году захочется обновить интерьер в доме или улучшить свое жилье – обстоятельства этому будут способствовать. Тема семьи и дома в 2023 году для этого знака восточного гороскопа будет как никогда актуальна – отношения в семье станут гармоничнее. Одинокие найдут партнера, однако за здоровьем Кроликам придется следить в течение всего года.ДраконДракона в год Кролика (Кота) обязательно оценят по достоинству – он дождется своего звездного часа, однако знаку зодиака восточного гороскопа придется усмирить свой огненный нрав и пересмотреть жизненные устои. Преграды помогут знаку зодиака мобилизоваться и даже превзойти самого себя. Но для этого Дракону необходимо сделать первые шаги для реализации своих планов. Проявив инициативу, знак зодиака сможет получить новую должность, открыть бизнес, а также испытать творческое вдохновение и истинную любовь. Драконы должны научиться расслабляться, так как перенапряжение может привести к бессоннице, стрессу и перепадам настроения, что негативно скажется на всех сферах жизни.ЗмеяЗмея в год Кролика (Кота) преуспеет в сфере организации мероприятий, а также в любом бизнесе, связанном с большим скоплением людей. Знак зодиака сможет комфортно и без особой усталости прожить 2023 год, собрав все бонусы, если тщательно отберет круг общения, почаще уединится и не повязнет в чужих проблемах. Менять работу Змеям в год Кролика (Кота) не рекомендуется, а в материальном плане год будет достаточно ровным, рост доходов возможен только за счет увеличения обязанностей. Одиноких представителей знака восточного гороскопа ожидает в 2023 году много встреч и знакомств, однако завести серьезные отношения им вряд ли удастся.ЛошадьЛошади в год Кролика (Кота) преуспеют в карьере. Трудолюбие знака зодиака и умение добиваться желаемого результата поможет им открыть в 2023-м собственный бизнес, предварительно изучив новые перспективные направления инвестиций. Одинокие Лошади в год Кролика смогут создать семью, но им следует правильно расставить приоритеты, чтобы не помешать карьерному росту из-за склонности бросать все ради великой любви. Им также следует избегать даже мелких стычек и размолвок, чтобы любые союзы, построенные в год Кролика (Кота), были прочными, а все усилия обернулись выгодными и перспективным проектами. Знаку зодиака нельзя забывать об отдыхе – они должны путешествовать или просто выходить в люди.Овца (Коза)Овцы смогут в год Кролика (Кота) полностью использовать свою безграничную фантазию и прекрасное воображение, которые им пригодятся как для карьерного роста, так и при создании уюта в доме. Однако для продвижения по служебной лестнице и увеличения заработка знаку зодиака нужно поработать над своим имиджем и речью. В год Кролика (Кота) у Овцы, как и многих других знаков зодиака, будет склонность к излишествам в еде – это может плохо сказаться на фигуре и здоровье. А Овцам для прекрасного самочувствия необходимо своевременное и правильное питание, работа, приносящая удовлетворение, домашний комфорт и соблюдение режима сна.ОбезьянаУ Обезьян, которые способны быстро обучаться и добиваться своей цели, в год Кролика (Кота) есть шанс выйти на новый профессиональный и финансовый уровень. Для этого знаку зодиака восточного гороскопа нужно обязательно освоить новые навыки, а уверенность в себе и энергичность помогут им обеспечить себе финансовую стабильность и карьерный рост. Главное обуздать своей характер и не терять чувство меры, что чревато последствиями. У Обезьян в 2023 году есть шанс найти свою вторую половину, встретить людей близких по духу, которые не боятся общественного мнения, они смогут на вечеринках и светских мероприятиях. Лучший отдых для Обезьян – это смена деятельности, поэтому они должны чередовать работу с путешествиями и экскурсиями.ПетухНа новый карьерный уровень в год Кролика (Кота) Петуха выведут смелость и верность своим взглядам и убеждениям. Однако знаку зодиака придется сдерживать в 2023 году свой эгоцентризм, чтобы избежать споров и конфликтов. Петух, чтобы покрасоваться, склонен тратить все до копейки, подвергая себя и своих близких финансовому риску, поэтому в 2023-м знак зодиака должен следить за своими расходами и не допускать необдуманных трат. Чтобы построить серьезные и долгосрочные отношений в 2023-м Петух должен показать, что он готов посвятить время и силы семье, а не думать только о своих потребностях. Знак зодиака должен позаботиться о здоровье и правильно питаться.СобакаСобака в год Кролика (Кота) сможет занять новую должность или открыть собственное дело, благодаря качествам лидера. Преданность и практичность знака зодиака в сочетании с работоспособностью и трудолюбием Кролика помогут ему применить свои организаторские способности и добиться поставленной цели. Собаки в новом 2023 году должны больше времени проводить с семьей, создавать дома гармоничную атмосферу и поддерживать связь с родными. Тем, кто хочет наладить свои любовные отношения, нужно больше проявлять верность, честность, лояльность и чувство долга. Одинокие найдут любовь в компании близких людей. Многие представители знака зодиака получат шанс стать мамами и папами. Для поддержания здоровья важен полноценный отдых и правильное питание.Свинья (Кабан)Удача будет сопутствовать Свинье в год Кролика (Кота). Главное – не терять оптимизм и веру в собственную удачу. В новом 2023 году у знака зодиака восточного гороскопа при желании будет масса возможностей сменить работу. Терпимость к другим поможет им подняться по карьерной лестнице. Материальных проблем не предвидеться – знак зодиака будет обеспечен всем тем, что ему необходимо, не прикладывая при этом особых усилий. Однако нельзя забывать об осторожности и доверять всем подряд, а также браться за чрезвычайно рисковые и необычные дела. Несмотря на внешнее спокойствие, Свиньи не прочь окунуться в водоворот страстей, поэтому тем, кто хочет построить в 2023 году крепкий союз, нужно хранить верность. Если знак зодиака будут в личной жизни всем доволен, он сможет смело планировать пополнение в семье.Материал подготовлен на основе открытых источников

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восточный гороскоп на 2023 год: что сулит кролик знакам зодиака?