https://sputnik-georgia.ru/20221117/zapad-nashel-vykhod-iz-ukrainskogo-krizisa-272252409.html

Запад нашел выход из украинского кризиса

Запад нашел выход из украинского кризиса

Инцидент с ракетным обстрелом Польши дал понять, каким Запад видит запасной выход из украинского кризиса, если на поле боя Россию одолеть не удастся. Но обо... 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T12:48+0400

2022-11-17T12:48+0400

2022-11-17T12:48+0400

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Вечером вторника киевские власти и их союзники принялись подводить итоги самого мощного, по их словам, ракетного удара с начала спецоперации, пишет автор РИА Новости Давид Нармания. Они пришли к выводу, что российским войскам удалось не только поставить на грань уничтожения энергосистему второй по площади европейской страны, но и, собравшись с духом, поразить стратегическую цель за ее пределами — польский трактор под селом Пшеводув, из-за чего погибли два человека.Этот инцидент — а точнее, последовавшая за ним реакция — дает обильную пищу для размышлений.При этом прямых обвинений в адрес Москвы Варшава стремилась избегать, ограничившись скользкой формулировкой, согласно которой удар нанесли "ракетой российского производства". Но российского посла Сергея Андреева все же вызвали в МИД страны.А вот в Киеве и Прибалтике виновника назначили сразу: им, конечно же, стала Россия.Однако ближе к утру среды стало понятно, что польский трактор не станет причиной третьей мировой войны. Президент США Джо Байден назвал запуск ракеты по Польше из России маловероятным. О непричастности Москвы также заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а польский лидер Анджей Дуда отметил: нет никаких оснований полагать, что обстрел повторится.Более того, в Варшаве поспешили заявить, что не видят необходимости в применении четвертой статьи.Однако Киев все это время продолжал упорствовать, но от призывов "поставить террориста на место", озвученных вечером, Зеленский перешел к иным — более осторожным формулировкам."У меня нет сомнений в том, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше, была не украинской", — открестился он.Но даже этого ему показалось недостаточно, поэтому решил указать, кому, если что, держать ответ за "попадание в НАТО".В этой ситуации стоит также отметить, что Польша не упустила указать Украине на ее место: Дуда, говоря о расследовании инцидента, к которому просили доступ киевские власти, заявил, что это совместная процедура, которую проводят Варшава и Вашингтон."Если кто-либо должен быть допущен к этим разбирательствам, для этого требуется двустороннее соглашение", — отметил он.Однако поспешу разочаровать тех, кто надеялся, что этот инцидент послужит поводом для прекращения поддержки Западом Украины. Хотя, казалось бы, адекватные люди, видя, как работает украинская армия — то трактор взорвут, то на дом в Киеве ракету уронят, — задумаются, стоит ли поставлять Зеленскому новое оружие, но не в этом случае.Произошедшее — внеплановое срабатывание стоп-крана, на который США и их сателлиты рассчитывают в случае, если дела на Украине станут совсем плохи — не для Киева, конечно же, а для Вашингтона со товарищи.Да, на этот раз все, судя по всему, события развивались случайно, но организовать аналогичную провокацию и не пытаться сразу купировать эскалацию, как это происходит сейчас, ничего не стоит. И в этом случае США искусственно окажутся в положении, из которого, на первый взгляд, оба выхода хуже: либо действовать в рамках уже не четвертой, а пятой статьи договора НАТО, либо пересматривать сами принципы работы альянса. Иными словами, выбирать придется между вовлечением в прямой конфликт с ядерной державой и разрушением краеугольного камня всей системы безопасности, хранившей Америку столько лет.Подобный формат, когда вопросы Кремль будет решать именно с Белым домом, вне всякого сомнения, более осмысленный, чем игры в дипломатию с Киевом. Но он точно так же не будет работать, если Вашингтон не готов искать компромиссы.Вот только на месте украинцев следует задать вопрос, что к этому моменту будет с самой Украиной? Что от нее останется? Западные партнеры уже поспешили отметить, что хоть и ракеты запустила не Россия, но ответственность нести все равно ей. И чем дольше Вашингтон и Брюссель подходят с этих позиций, тем дольше Украина будет оставаться полигоном для военных разработок оружейников из НАТО.Есть в этом плане и другое слабое место: при наличии необходимого запаса политической воли подобную провокацию американские сателлиты могут организовать и без согласия на то Вашингтона. А когда хвост виляет собакой, излюбленный Вашингтоном "контролируемый хаос" все сложнее контролировать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, колумнисты, в мире, россия, анджей дуда