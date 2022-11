Бывшая бэк-вокалиста Майкла Джексона и Принса выступит в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20221118/byvshaya-bek-vokalista-maykla-dzheksona-i-prinsa-vystupit-v-tbilisi-272210657.html

Помимо Джексона, Джудит была вокалисткой у Стиви Уандера, Элтона Джона, Анастейши, Робби Уильямса и других именитых зарубежных звезд 18.11.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Американская певица, бэк-вокалистка Майкла Джексона и Принса – Джудит Хилл (Judith Hill) проведет концерт в тбилисском клубе Republic 18 ноября.Джудит Хилл родом из Лос-Анджелеса, происходит из японско-афроамериканской музыкальной семьи.После окончания школы Джудит поступила в калифорнийский университет Biola, где получила высшее образование на факультете теории музыки и композиции.Окончив учебу в 2007 году, она уехала на какое-то время в Париж и там работала в коллективе Мишеля Польнареффа, а через два года ее заметил сам Майкл Джексон и пригласил стать вокалисткой в своем надвигающемся туре This Is It, который так и не состоялся из-за смерти артиста.Их совместное исполнение песни I Just Can't Stop Loving You можно было увидеть в документальном фильме "Майкл Джексон: Вот и все".Помимо Джексона, Джудит была вокалисткой у Стиви Уандера, Рода Стюарта, Элтона Джона, Анастейши, Робби Уильямса и других именитых зарубежных звезд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

