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Бывшая бэк-вокалиста Майкла Джексона и Принса выступит в Тбилиси
Бывшая бэк-вокалиста Майкла Джексона и Принса выступит в Тбилиси
Помимо Джексона, Джудит была вокалисткой у Стиви Уандера, Элтона Джона, Анастейши, Робби Уильямса и других именитых зарубежных звезд 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T08:01+0400
2022-11-18T08:01+0400
2022-11-18T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Американская певица, бэк-вокалистка Майкла Джексона и Принса – Джудит Хилл (Judith Hill) проведет концерт в тбилисском клубе Republic 18 ноября.Джудит Хилл родом из Лос-Анджелеса, происходит из японско-афроамериканской музыкальной семьи.После окончания школы Джудит поступила в калифорнийский университет Biola, где получила высшее образование на факультете теории музыки и композиции.Окончив учебу в 2007 году, она уехала на какое-то время в Париж и там работала в коллективе Мишеля Польнареффа, а через два года ее заметил сам Майкл Джексон и пригласил стать вокалисткой в своем надвигающемся туре This Is It, который так и не состоялся из-за смерти артиста.Их совместное исполнение песни I Just Can't Stop Loving You можно было увидеть в документальном фильме "Майкл Джексон: Вот и все".Помимо Джексона, Джудит была вокалисткой у Стиви Уандера, Рода Стюарта, Элтона Джона, Анастейши, Робби Уильямса и других именитых зарубежных звезд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шоу-бизнес, шоу, новости, грузия, майкл джексон, элтон джон, тбилиси, лос-анджелес, париж
шоу-бизнес, шоу, новости, грузия, майкл джексон, элтон джон, тбилиси, лос-анджелес, париж
Бывшая бэк-вокалиста Майкла Джексона и Принса выступит в Тбилиси
Помимо Джексона, Джудит была вокалисткой у Стиви Уандера, Элтона Джона, Анастейши, Робби Уильямса и других именитых зарубежных звезд
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Американская певица, бэк-вокалистка Майкла Джексона и Принса – Джудит Хилл (Judith Hill) проведет концерт в тбилисском клубе Republic 18 ноября.
Джудит Хилл родом из Лос-Анджелеса, происходит из японско-афроамериканской музыкальной семьи.
После окончания школы Джудит поступила в калифорнийский университет Biola, где получила высшее образование на факультете теории музыки и композиции.
Окончив учебу в 2007 году, она уехала на какое-то время в Париж и там работала в коллективе Мишеля Польнареффа, а через два года ее заметил сам Майкл Джексон и пригласил стать вокалисткой в своем надвигающемся туре This Is It, который так и не состоялся из-за смерти артиста.
Их совместное исполнение песни I Just Can't Stop Loving You можно было увидеть в документальном фильме "Майкл Джексон: Вот и все".
Помимо Джексона, Джудит была вокалисткой у Стиви Уандера, Рода Стюарта, Элтона Джона, Анастейши, Робби Уильямса и других именитых зарубежных звезд.