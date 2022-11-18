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На востоке Грузии пытались взорвать супермаркет
На востоке Грузии пытались взорвать супермаркет
В результате повреждены дверь здания и система охлаждения, но от взрыва никто не пострадал 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T20:25+0400
2022-11-18T20:25+0400
2022-11-18T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Неизвестные попытались взорвать супермаркет "Магнит" в селе Карденахи Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".По одной из распространенных версий, в здание бросили два взрывчатых устройства, из которых среагировало одно. В результате повреждены дверь здания и система охлаждения.По информации телеканала, в результате взрыва никто не пострадал.Как заявили местные жители, они услышали сильный взрыв поздно ночью, а о случившемся в магазине узнали утром, когда обнаружили разбитое стекло двери, а на месте работали сотрудники правоохранительных органов.Полицейские изъяли камеры видеонаблюдение. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
На востоке Грузии пытались взорвать супермаркет
20:25 18.11.2022 (обновлено: 20:41 18.11.2022)
В результате повреждены дверь здания и система охлаждения, но от взрыва никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Неизвестные попытались взорвать супермаркет "Магнит" в селе Карденахи Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".
По одной из распространенных версий, в здание бросили два взрывчатых устройства, из которых среагировало одно. В результате повреждены дверь здания и система охлаждения.
По информации телеканала, в результате взрыва никто не пострадал.
Как заявили местные жители, они услышали сильный взрыв поздно ночью, а о случившемся в магазине узнали утром, когда обнаружили разбитое стекло двери, а на месте работали сотрудники правоохранительных органов.
Полицейские изъяли камеры видеонаблюдение. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи".