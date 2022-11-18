https://sputnik-georgia.ru/20221118/na-vostoke-gruzii-pytalis-vzorvat-supermarket-272292624.html

На востоке Грузии пытались взорвать супермаркет

На востоке Грузии пытались взорвать супермаркет

В результате повреждены дверь здания и система охлаждения, но от взрыва никто не пострадал 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Неизвестные попытались взорвать супермаркет "Магнит" в селе Карденахи Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".По одной из распространенных версий, в здание бросили два взрывчатых устройства, из которых среагировало одно. В результате повреждены дверь здания и система охлаждения.По информации телеканала, в результате взрыва никто не пострадал.Как заявили местные жители, они услышали сильный взрыв поздно ночью, а о случившемся в магазине узнали утром, когда обнаружили разбитое стекло двери, а на месте работали сотрудники правоохранительных органов.Полицейские изъяли камеры видеонаблюдение. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии