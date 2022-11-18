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Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов
Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов
Доходы за 10 месяцев 2022 года на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T09:01+0400
2022-11-18T09:01+0400
2022-11-18T09:23+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 184,4%. Кроме того, доходы за 10 месяцев 2022 года на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В октябре 2022 года доход от туризма составил 337,3 миллиона долларов, что на 137% выше показателя за прошлый год и на 26,4% больше, чем в октябре 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за десять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 677,9 миллиона долларов.При этом в октябре больше всего потратили граждане России (114,7 миллиона долларов), граждане Украины (33,7 миллиона долларов) и граждане Турции (33,6 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,4 миллиона.Грузия за десять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 54,8%.Из общего числа визитов, 3,1 миллиона были туристическими, что на 203,4 % больше, чем в январе-октябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 68,8%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-октябре 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов
09:01 18.11.2022 (обновлено: 09:23 18.11.2022)
Доходы за 10 месяцев 2022 года на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 184,4%. Кроме того, доходы за 10 месяцев 2022 года на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В октябре 2022 года доход от туризма составил 337,3 миллиона долларов, что на 137% выше показателя за прошлый год и на 26,4% больше, чем в октябре 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за десять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 677,9 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии в январе-октябре 2022 года
Страны
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
677,9
889 497
Евросоюз
294,4
243 930
Турция
269,0
624 497
Беларусь
231,9
117 924
Украина
223,1
142 854
При этом в октябре больше всего потратили граждане России (114,7 миллиона долларов), граждане Украины (33,7 миллиона долларов) и граждане Турции (33,6 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,4 миллиона.
Грузия за десять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 54,8%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-октябре 2022 года
Страна
Число визитов, тыс
Рост, %
Россия
889,5
419,8
Турция
624,5
139,0
Армения
594,6
369,1
Израиль
179,2
125,9
Украина
142,9
10,6
Из общего числа визитов, 3,1 миллиона были туристическими, что на 203,4 % больше, чем в январе-октябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 68,8%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-октябре 2022 года осуществили граждане России.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.