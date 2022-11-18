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Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов

Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов

Доходы за 10 месяцев 2022 года на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T09:01+0400

2022-11-18T09:01+0400

2022-11-18T09:23+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 184,4%. Кроме того, доходы за 10 месяцев 2022 года на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В октябре 2022 года доход от туризма составил 337,3 миллиона долларов, что на 137% выше показателя за прошлый год и на 26,4% больше, чем в октябре 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за десять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 677,9 миллиона долларов.При этом в октябре больше всего потратили граждане России (114,7 миллиона долларов), граждане Украины (33,7 миллиона долларов) и граждане Турции (33,6 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,4 миллиона.Грузия за десять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 54,8%.Из общего числа визитов, 3,1 миллиона были туристическими, что на 203,4 % больше, чем в январе-октябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 68,8%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-октябре 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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