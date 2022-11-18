https://sputnik-georgia.ru/20221118/studenty-fiziki-iz-gruzii-poluchili-stipendiyu-na-uchebu-v-veduschikh-vuzakh-evropy-i-ssha-272131630.html
Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США
Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США
Очевидно, что Грузии стоит гордиться своим подрастающим поколением 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T08:32+0400
2022-11-18T08:32+0400
2022-11-18T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Десять выпускников бакалавриата по физике тбилисского Свободного университета 2021 года получили полное финансирование на учебу в ведущих высших учебных заведениях США и Европы.Об успехе молодежи в социальной сети сообщил профессор тбилисского Свободного университета, астрофизик Заза Османов. Так, грузинские студенты зачислены на магистерские и докторские программы в следующие вузы: Свободный университет Тбилиси – частное высшее учебное заведение, основанное в Тбилиси в 2007 году. Учрежден путем слияния Европейской школы менеджмента Тбилиси и Тбилисского института стран Азии и Африки. Его основал грузинский предприниматель, кандидат биологических наук Каха Бендукидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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сша, тбилиси, европа, каха бендукидзе, новости, общество, грузия, студенты, вузы грузии
сша, тбилиси, европа, каха бендукидзе, новости, общество, грузия, студенты, вузы грузии
Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США
Очевидно, что Грузии стоит гордиться своим подрастающим поколением
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Десять выпускников бакалавриата по физике тбилисского Свободного университета 2021 года получили полное финансирование на учебу в ведущих высших учебных заведениях США и Европы.
Об успехе молодежи в социальной сети сообщил профессор тбилисского Свободного университета, астрофизик Заза Османов.
Так, грузинские студенты зачислены на магистерские и докторские программы в следующие вузы:
1.
Кето Арабули – Лёвенский католический университет, Бельгия;
2.
Элене Кравишвили – Университет Париж-Сакле, Франция;
3.
Мариам Арусташвили – Мангеймский университет, Германия;
4.
Дати Кавтарадзе – Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Германия;
5.
Мариам Багишвили – Колледж Уильяма и Марии, США;
6.
Диана Сохашвили – Университет Вирджинии, США;
7.
Мурман Гургенидзе – Университет Карнеги Меллон, США;
8.
Джиджи Бутбая – Университет Нью-Гэмпшира, США;
9.
Лука Хизанишвили – Университет Бингемтона, США;
10.
Нико Гиоргадзе – Университет Вирджинии, США.
Свободный университет Тбилиси – частное высшее учебное заведение, основанное в Тбилиси в 2007 году. Учрежден путем слияния Европейской школы менеджмента Тбилиси и Тбилисского института стран Азии и Африки. Его основал грузинский предприниматель, кандидат биологических наук Каха Бендукидзе.