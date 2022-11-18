https://sputnik-georgia.ru/20221118/studenty-fiziki-iz-gruzii-poluchili-stipendiyu-na-uchebu-v-veduschikh-vuzakh-evropy-i-ssha-272131630.html

Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США

Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США

Очевидно, что Грузии стоит гордиться своим подрастающим поколением 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T08:32+0400

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2022-11-18T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Десять выпускников бакалавриата по физике тбилисского Свободного университета 2021 года получили полное финансирование на учебу в ведущих высших учебных заведениях США и Европы.Об успехе молодежи в социальной сети сообщил профессор тбилисского Свободного университета, астрофизик Заза Османов. Так, грузинские студенты зачислены на магистерские и докторские программы в следующие вузы: Свободный университет Тбилиси – частное высшее учебное заведение, основанное в Тбилиси в 2007 году. Учрежден путем слияния Европейской школы менеджмента Тбилиси и Тбилисского института стран Азии и Африки. Его основал грузинский предприниматель, кандидат биологических наук Каха Бендукидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сша, тбилиси, европа, каха бендукидзе, новости, общество, грузия, студенты, вузы грузии