https://sputnik-georgia.ru/20221119/chto-budet-s-kriptovalyutami-posle-krakha-birzhi-ftx-mnenie-analitika-272298954.html

Что будет с криптовалютами после краха биржи FTX? Мнение аналитика

Что будет с криптовалютами после краха биржи FTX? Мнение аналитика

"Рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов", считает эксперт 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T11:39+0400

2022-11-19T11:39+0400

2022-11-19T11:39+0400

криптовалюта

в мире

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24093/87/240938754_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_d9011dc265a3a85758237af62c077ac0.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Рынок криптовалют работает примернро по тем же правилам, что и остальные, поэтому после крупной криптовалютной биржи FTX и последовавшего обвала его ждет подъем, считает аналитик Владислав Утушкин.Как известно, в конце позапрошлой недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов, что привело к панике на рынке и краху FTX. Далее в Binance заявляли о возможной покупке FTX, однако затем Binance от поглощения отказалась. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. Позже - 11 ноября - FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.Эксперт считает, что "рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов". А также те, у кого есть ликвидность. "Цикличность рынка как бумеранг – обязательно вернется", - напомнил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

криптовалюта, в мире, экономика, новости