https://sputnik-georgia.ru/20221119/chto-budet-s-kriptovalyutami-posle-krakha-birzhi-ftx-mnenie-analitika-272298954.html
Что будет с криптовалютами после краха биржи FTX? Мнение аналитика
Что будет с криптовалютами после краха биржи FTX? Мнение аналитика
"Рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов", считает эксперт 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T11:39+0400
2022-11-19T11:39+0400
2022-11-19T11:39+0400
криптовалюта
в мире
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24093/87/240938754_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_d9011dc265a3a85758237af62c077ac0.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Рынок криптовалют работает примернро по тем же правилам, что и остальные, поэтому после крупной криптовалютной биржи FTX и последовавшего обвала его ждет подъем, считает аналитик Владислав Утушкин.Как известно, в конце позапрошлой недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов, что привело к панике на рынке и краху FTX. Далее в Binance заявляли о возможной покупке FTX, однако затем Binance от поглощения отказалась. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. Позже - 11 ноября - FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.Эксперт считает, что "рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов". А также те, у кого есть ликвидность. "Цикличность рынка как бумеранг – обязательно вернется", - напомнил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24093/87/240938754_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_bba0ed55a9da9a7c7c9742b96751bc5e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
криптовалюта, в мире, экономика, новости
криптовалюта, в мире, экономика, новости
Что будет с криптовалютами после краха биржи FTX? Мнение аналитика
"Рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов", считает эксперт
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Рынок криптовалют работает примернро по тем же правилам, что и остальные, поэтому после крупной криптовалютной биржи FTX и последовавшего обвала его ждет подъем, считает аналитик Владислав Утушкин.
Как известно, в конце позапрошлой недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов, что привело к панике на рынке и краху FTX.
Далее в Binance заявляли о возможной покупке FTX, однако затем Binance от поглощения отказалась. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. Позже - 11 ноября - FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.
"Рынок всегда цикличен и в 2018-м, когда был обвал, мы проходили ровно тоже самое. Если "инвесторы" заявляют, что разочаровались в цифровых активах, то, наверное, дело в их действиях на рынке", - пояснил РИА Новости
Утушкин.
Эксперт считает, что "рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов". А также те, у кого есть ликвидность. "Цикличность рынка как бумеранг – обязательно вернется", - напомнил он.