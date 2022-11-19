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Экспериментальная выставка о правах человека открывается в Тбилиси
Экспериментальная выставка о правах человека открывается в Тбилиси
Экспозиция посвящена теме нарушения прав человека и притеснению гражданского пространства 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T16:57+0400
2022-11-19T16:57+0400
2022-11-19T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Экспериментальная выставка "Глаз" о правах человека открывается в тбилисской "Безымянной галерее" (Untitled Gallery) в субботу, 19 ноября.Экспозиция посвящена теме нарушения прав человека и притеснению гражданского пространства. Выставка создана в результате трехдневного мастер-класса по артивизму, который прошел в House of Reconenxtion в октябре этого года.Выставка является частью международного проекта Shrinking Civil Spaces, который реализуется при финансовой поддержке Европейского Совета и Европейского Союза. Организатором выступила организация GrlzWave.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, тбилиси, культура, общество
новости, тбилиси, культура, общество
Экспериментальная выставка о правах человека открывается в Тбилиси
Экспозиция посвящена теме нарушения прав человека и притеснению гражданского пространства
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Экспериментальная выставка "Глаз" о правах человека открывается в тбилисской "Безымянной галерее" (Untitled Gallery) в субботу, 19 ноября.
Экспозиция посвящена теме нарушения прав человека и притеснению гражданского пространства. Выставка создана в результате трехдневного мастер-класса по артивизму, который прошел в House of Reconenxtion в октябре этого года.
В выставке принимают участие начинающие и уже состоявшиеся художники, для большинства из которых "Глаз" станет дебютной выставкой. Посещение выставки, которая начнется в 18:00, свободное.
Выставка является частью международного проекта Shrinking Civil Spaces, который реализуется при финансовой поддержке Европейского Совета и Европейского Союза. Организатором выступила организация GrlzWave.