https://sputnik-georgia.ru/20221119/eksperimentalnaya-vystavka-o-pravakh-cheloveka-otkryvaetsya-v-tbilisi--272301920.html

Экспериментальная выставка о правах человека открывается в Тбилиси

Экспериментальная выставка о правах человека открывается в Тбилиси

Экспозиция посвящена теме нарушения прав человека и притеснению гражданского пространства 19.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Экспериментальная выставка "Глаз" о правах человека открывается в тбилисской "Безымянной галерее" (Untitled Gallery) в субботу, 19 ноября.Экспозиция посвящена теме нарушения прав человека и притеснению гражданского пространства. Выставка создана в результате трехдневного мастер-класса по артивизму, который прошел в House of Reconenxtion в октябре этого года.Выставка является частью международного проекта Shrinking Civil Spaces, который реализуется при финансовой поддержке Европейского Совета и Европейского Союза. Организатором выступила организация GrlzWave.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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