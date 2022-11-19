Гороскоп на 2023 год: чего ждать знакам зодиака от Кролика
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодние украшения и аксессуары. Новогодняя деревня и ярмарка в парке Деда Эна
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По восточному гороскопу символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик (Кот) – он начнет править с 22 января
До наступления Китайского нового года осталось два месяца, следовательно, многих интересует, что их ждет в грядущем году.
Учитывая повышенный интерес к этому вопросы, Sputnik Грузия публикует гороскопы – как общий, так и для каждого знака зодиака в отдельности, из которых вы узнаете, что вас ждет в год Кролика (Кота).
Общий гороскоп
Гороскоп на год Кролика (Кота), по прогнозам астрологов, подарит практически всем знакам зодиака много разных возможностей – 2023-й станет для них годом перемен, активной деятельности и ответственности. Особого успеха добьются те знаки зодиака, чьи профессии связаны с творческой деятельностью.
Кролик (Кот) поддержит в любых начинаниях те знаки зодиака, кто стремится сделать в 2023-м карьеру, а интуиция им поможет разобраться в психологии людей, с которыми сведет судьба. Удачным будет год Кролика (Кота) и в финансовом плане.
По восточному гороскопу 2023-й будет достаточно мирным и спокойным – в год Кролика (Кота) ожидается больше позитивных новостей, чем в 2022-м.
© photo: Sputnik / Леся ПоляковаКролики
Кролики
© photo: Sputnik / Леся Полякова
Многие знаки зодиака смогут решить накопившиеся проблемы без лишней суеты и препятствий, а также отдохнуть именно так, как давно хотелось.
В год Кролика (Кота) все знаки зодиака ждет много знакомств, которые приведут к стабильным отношениям и гармонии - 2023 год благоприятен для заключения браков, рождения детей и укрепления семьи, а также для романтичных знакомств с последующими серьезными намерениями.
В тоже время гороскоп на год Кролика (Кота) советует остерегаться соблазнов, контролировать собственные эмоции как на работе, так и в семье. Удачны в 2023-м развлекательные мероприятия и расширение круга друзей.
А теперь предлагаем гороскоп на год Кролика (Кота) по всем знакам зодиака.
Овен
Взаимоотношения станут для Овнов в 2023 году главной темой – взаимный интерес, сближение, романтика, любовь и страсть ждут не только одиноких представителей знака зодиака, но и семейных.
В профессиональной сфере Овнов ждут новые идеи и интересные проекты, а финансовая сторона порадует стабильностью – у некоторых из них появится во второй половине года возможность улучшить свои жилищные условия.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, овен
Знаки зодиака, овен
© Sputnik / Maria Tsimintia
Материальную выгоду знаку зодиака принесут поездки и путешествия, наряду с удовольствием и интересными впечатлениями. Гороскоп не советует Овнам отказываться от деловых командировок, если представится такая возможность.
Здоровье Овнам больших проблем не доставит, но представителям знака зодиака, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно внимательнее отнестись к своему питанию, придерживаясь рекомендованных диет.
Телец
Тельцов в год Кролика (Кота) ждет существенное увеличение доходов – представителей знака зодиака, работающих в крупных организациях, порадует и профессиональная сфера, однако ожидания в карьере оправданы не будут.
В 2023 году Тельцов ждет встреча со своим прошлым – это могут быть как давно забытые люди и законченные отношения, так и старые проекты, а представители знака зодиака, почувствовав ностальгию, захотят их возобновить.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, телец
Знаки зодиака, телец
© Sputnik / Maria Tsimintia
Серьезные конфликты, вплоть до развода, возможны у семейных Тельцов с супругами. Самый критичный период по гороскопу ожидается с мая по август включительно. В то же время представители знака зодиака, состоящие в отношениях, решатся их узаконить.
В год Кролика (Кота) Тельцам нежелательно заниматься экстремальными видами спорта – альпинизмом, прыжками с парашютом и так далее. А также больше внимания уделить здоровью, в частности состоянию почек.
Близнецы
Близнецам в год Кролика (Кота) предстоят перемены – не исключена смена места работы и сферы деятельности на более выгодную в плане карьерного роста и финансов.
Личная жизнь знака зодиака тоже изменится. Новые романтические знакомства Близнецов имеют все шансы перерасти в серьезные отношения. Одинокие, возможно, встретят вторую половинку в поездках и путешествиях, а состоящие в отношениях, скорее всего, решатся их узаконить. При этом им, как и семейным, нужно пересмотреть свое отношение к партнеру, иначе все небольшие проблемы могут разрушить брак.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, близнецы
Знаки зодиака, близнецы
© Sputnik / Maria Tsimintia
Перемены ожидаются и в дружеском окружении. Конфликт со старыми друзьями приведет к разрыву отношений, однако Кролик (Кот) поможет приобрести в 2023-м новых.
Что касается здоровья Близнецов – в год Кролика (Кота) оно целиком будет зависеть от образа жизни. Гороскоп советует в марте-апреле 2023 года внимание обратить на систему пищеварения, а осенью поддержать иммунную систему.
Рак
Спокойный и стабильный год ждет Раков. Рост и развитие знака зодиака немного приостановятся, что даст им возможность восстановить силы, получить удовольствие от ранее достигнутого и закрепить позиции.
Финансовая сторона жизни будет стабильной и предсказуемой, а карьерная борьба за должность или особый профессиональный статус многим Ракам предстоит ближе к концу года, а результаты станут известны в начале следующего.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, рак
Знаки зодиака, рак
© Sputnik / Maria Tsimintia
Раки, нуждающиеся в одиночестве, постараются сузить круг общения до самых важных и дорогих сердцу людей. У одиноких представителей знака зодиака появится надежный партнер как в романтической сфере, так и деловой, разделяющий их ценности.
Со здоровьем у Раков проблем не будет, кроме сезонных простуд, а вот от дальних путешествий с целью отдыха и развлечений гороскоп советует отказаться, так как вероятны несчастные случаи.
Лев
Год Кролика (Кота) для Львов обещает быть неоднозначным как в профессиональной, так и в личной жизни. Представители знака зодиака, ориентированные на карьеру, смогут подняться на очередную ступень, наслаждаясь заслуженным успехом и признанием.
Проблем с финансами и здоровьем у Львов в год Кролика не будет. А эмоциональный фон стабильный в первой трети года, будет затем подвержен существенным колебаниям – расставание с некоторыми людьми из дружеского окружения Львы будут переживать достаточно болезненно.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, лев
Знаки зодиака, лев
© Sputnik / Maria Tsimintia
Львы начнут тяготиться из-за дополнительной ответственности, которую вынуждены будут взять в партнерских отношениях. Из-за отсутствия эмоций многие семейные представители знака зодиака начнут испытывать скуку, при этом пытаясь демонстрировать окружению счастливый внешний фасад семьи.
Причиной разочарований чаще всего служат завышенные требования Львов к своим партнерам, а также их консервативная и жесткая позиция. К концу года представители знака зодиака смогут пересмотреть свою позицию, что поможет вдохнуть в отношения вторую жизнь.
Дева
Благоприятными для Дев в год Кролика (Кота) станут последние месяцы – материальное положение знака зодиака существенно улучшится. Однако гороскоп им не рекомендует вкладываться в проекты, которые обещают быструю прибыль – ожидания, скорее всего, не оправдаются.
Многие Девы в год Кролика (Кота) избавятся от контактов и отношений, изживших себя, и смогут найти новых партнеров для бизнеса или совместной работы. Благоприятны поездки и путешествия – они подарят приятные впечатления, а также усилят физическую и эмоциональную активность.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, дева
Знаки зодиака, дева
© Sputnik / Maria Tsimintia
У одиноких представителей знака зодиака может начаться роман с кем-то из ближайшего дружеского окружения, в котором они разглядят перспективы для серьезных отношений.
Причиной ухудшения здоровья может стать малоподвижный образ жизни, провоцирующий в организме застойные явления. Чтобы избежать этого, Девам следует изменить свой образ жизни – правильно питаться, чаще гулять и отказаться от вредных привычек.
Весы
Весов в год Кролика (Кота) ждет деловая активность, общение и поездки. Многие представители знака зодиака откроют собственное дело – быстрым успех не будет, но многообещающие перспективы появятся во второй половине года.
В год Кролика (Кота) Весам стоит быть особенно внимательными при подписании документов, чтобы избежать проблем с кредитами, страховками или наследством. Весам следует проявить осторожность, чтобы избежать травмы головы. К ухудшению здоровья может привести и нервное истощение.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, весы
Знаки зодиака, весы
© Sputnik / Maria Tsimintia
Атмосфера в семье будет зависеть от самих Весов. Конфликтное поведение, претензии и ревность знака зодиака, способны уже в середине года создать серьезный кризис в отношениях.
Это касается и тех представителей знака зодиака, кто еще отношения официально не оформил или только вступил в конфетно-букетный период. На первый план выйдут также проблемы детей – им придется посвятить достаточно много времени и средств.
Скорпион
Увлекательные идеи и вдохновляющие перспективы, которые будут восприняты с большим энтузиазмом, ждут Скорпионов в год Кролика (Кота). У знака зодиака в течение всего года будет возможность проверить свои силы и получить необычные ощущения.
В профессиональной сфере их ждет конкуренция. Некоторые из представителей знака зодиака решат поменять работу, в попытке проявить себя в чем-то новом. В материальном плане все благополучно – Скорпионы получат шанс увеличить свои доходы.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, скорпион
Знаки зодиака, скорпион
© Sputnik / Maria Tsimintia
Личная жизнь одиноких Скорпионов в год Кролика (Кота) изменится. Многих представителей знака зодиака в 2023-м ждет помолвка, свадьба или рождение детей. Однако семейных, которые погрязли в рутине, ждет очередной кризис, и чтобы спасти брак, стороны в равной степени должны приложить усилия.
Серьезных проблем со здоровьем у Скорпионов в год Кролика (Кота) не предвидится, однако болезненная реакция в магнитные дни может доставить представителям знака зодиака неприятности.
Стрелец
Стрельцов в год Кролика (Кота) ждет удача в любых сферах – как в профессиональной, так и в карьере, и деловых начинаниях. Представители знака зодиака смогут бороться за свои интересы и бескомпромиссно победить.
Стрельцы, которые решат открыть свое дело, должны избавиться от стереотипов, чтобы добиться успеха. Материальное положение знака зодиака в год Кролика (Кота) также улучшится – хорошие доходы можно получить от семейного бизнеса.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, стрелец
Знаки зодиака, стрелец
© Sputnik / Maria Tsimintia
Личная жизнь Стрельцов порадует стабильностью и предсказуемостью как у семейных, так и у тех, которые состоят в отношениях. Стабильным будет и дружеское окружение, а некоторая подозрительность заставит принимать новых знакомых в свой круг с большей осторожностью.
Здоровье также не доставит особых проблем. Гороскоп рекомендует быть особенно внимательными в поездках на дальние расстояния к кошелькам, кредитным картам, документам и бумагам.
Козерог
Для Козерогов год Кролика (Кота) будет успешным во всех отношениях, если они смогут понять знаки, которые им посылает Вселенная. Порадует знак зодиака и материальное положение – особенно доходы возрастут у занятых в архитектурной и строительной сферах.
Все нормально у Козерогов и в личной жизни – у большинства представителей знака зодиака партнерские и семейные отношения будут в 2023-м стабильными, что даст возможность реализовать свои давние планы.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, козерог
Знаки зодиака, козерог
© Sputnik / Maria Tsimintia
Удачными окажутся в 2023-м отдых и путешествия, однако гороскоп рекомендует каждую поездку тщательно планировать. А вот дружеское окружение Козерогов разочарует своей безответственностью, манипуляциями и хитростью.
Особое внимание знаку зодиака нужно уделить здоровью. В течение года практически все Козероги будут подвержены простудам и аллергическим реакциям. Они также могут пострадать в результате сырости и переохлаждения.
Водолей
Водолеи благодаря профессиональным качествам, личному обаянию, а также доброжелательности руководства и коллег, смогут в год Кролика (Кота) успешно решить карьерные вопросы.
Новые выгодные проекты помогут знаку зодиака существенно улучшить свое финансовое положение. В год Кролика (Кота) Водолеев ждут серьезные заботы, связанные с родственниками, которые знаку зодиака удастся решить успешно.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, водолей
Знаки зодиака, водолей
© Sputnik / Maria Tsimintia
Водолеи, состоящие в романтических отношениях, не будут спешить их оформить, так как не готовы кардинально менять свою жизнь и брать ответственность. А семейным предстоят ссоры и конфликты – ситуация улучшится только в конце осени.
Здоровье Водолеев не стабильно – особенно сложно придется тем представителям знака зодиака, которые имеют проблемы с опорно-двигательной системой. Поэтому гороскоп рекомендует побольше отдыхать, а путешествия на дальние расстояния отложить до следующего года.
Рыбы
Год Кролика (Кота) станет для Рыб успешным в плане карьерного роста – для это знаку зодиака нужно преодолеть нерешительность и проявить профессиональные качества. Материальное положение будет стабильным, если Рыбы сумеют удержать правильный баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.
Предстоящий год обещает знаку зодиака много интересных встреч. Круг общения Рыб преимущественно будет состоять из умных и интеллектуально развитых людей, у которых многому можно научиться.
© Sputnik / Maria TsimintiaЗнаки зодиака, рыбы
Знаки зодиака, рыбы
© Sputnik / Maria Tsimintia
Множество проблем создадут Рыбам дети, которые придется решать весной, после чего ситуация в семье стабилизируется. Одиноких разочарует романтическое увлечение, однако найти вторую половинку они смогут, если отбросят стереотипы.
В плане здоровья Рыбам большие неприятности доставит сезонное ослабление иммунитета, поэтому организм следует заранее поддержать нужными витаминами и микроэлементами, а также правильным режимом питания и сна.
Полномочия Черный Водяной Кролик (Кот) сдаст 10 февраля 2024 года Зеленому Деревянному Дракону.
Материал подготовлен на основе открытых источников