https://sputnik-georgia.ru/20221119/goroskop-na-2023-god-chego-zhdat-znakam-zodiaka-ot-krolika-272307681.html

Гороскоп на 2023 год: чего ждать знакам зодиака от Кролика

Гороскоп на 2023 год: чего ждать знакам зодиака от Кролика

По восточному гороскопу, символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик (Кот) – он начнет править с 22 января

2022-11-19T23:00+0400

2022-11-19T23:00+0400

2022-11-19T23:00+0400

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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До наступления Китайского нового года осталось два месяца, следовательно, многих интересует, что их ждет в грядущем году.Учитывая повышенный интерес к этому вопросы, Sputnik Грузия публикует гороскопы – как общий, так и для каждого знака зодиака в отдельности, из которых вы узнаете, что вас ждет в год Кролика (Кота).Общий гороскопГороскоп на год Кролика (Кота), по прогнозам астрологов, подарит практически всем знакам зодиака много разных возможностей – 2023-й станет для них годом перемен, активной деятельности и ответственности. Особого успеха добьются те знаки зодиака, чьи профессии связаны с творческой деятельностью.Кролик (Кот) поддержит в любых начинаниях те знаки зодиака, кто стремится сделать в 2023-м карьеру, а интуиция им поможет разобраться в психологии людей, с которыми сведет судьба. Удачным будет год Кролика (Кота) и в финансовом плане.По восточному гороскопу 2023-й будет достаточно мирным и спокойным – в год Кролика (Кота) ожидается больше позитивных новостей, чем в 2022-м.Многие знаки зодиака смогут решить накопившиеся проблемы без лишней суеты и препятствий, а также отдохнуть именно так, как давно хотелось.В год Кролика (Кота) все знаки зодиака ждет много знакомств, которые приведут к стабильным отношениям и гармонии - 2023 год благоприятен для заключения браков, рождения детей и укрепления семьи, а также для романтичных знакомств с последующими серьезными намерениями.В тоже время гороскоп на год Кролика (Кота) советует остерегаться соблазнов, контролировать собственные эмоции как на работе, так и в семье. Удачны в 2023-м развлекательные мероприятия и расширение круга друзей.А теперь предлагаем гороскоп на год Кролика (Кота) по всем знакам зодиака.ОвенВзаимоотношения станут для Овнов в 2023 году главной темой – взаимный интерес, сближение, романтика, любовь и страсть ждут не только одиноких представителей знака зодиака, но и семейных.В профессиональной сфере Овнов ждут новые идеи и интересные проекты, а финансовая сторона порадует стабильностью – у некоторых из них появится во второй половине года возможность улучшить свои жилищные условия.Материальную выгоду знаку зодиака принесут поездки и путешествия, наряду с удовольствием и интересными впечатлениями. Гороскоп не советует Овнам отказываться от деловых командировок, если представится такая возможность.Здоровье Овнам больших проблем не доставит, но представителям знака зодиака, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно внимательнее отнестись к своему питанию, придерживаясь рекомендованных диет.ТелецТельцов в год Кролика (Кота) ждет существенное увеличение доходов – представителей знака зодиака, работающих в крупных организациях, порадует и профессиональная сфера, однако ожидания в карьере оправданы не будут.В 2023 году Тельцов ждет встреча со своим прошлым – это могут быть как давно забытые люди и законченные отношения, так и старые проекты, а представители знака зодиака, почувствовав ностальгию, захотят их возобновить.Серьезные конфликты, вплоть до развода, возможны у семейных Тельцов с супругами. Самый критичный период по гороскопу ожидается с мая по август включительно. В то же время представители знака зодиака, состоящие в отношениях, решатся их узаконить.В год Кролика (Кота) Тельцам нежелательно заниматься экстремальными видами спорта – альпинизмом, прыжками с парашютом и так далее. А также больше внимания уделить здоровью, в частности состоянию почек.БлизнецыБлизнецам в год Кролика (Кота) предстоят перемены – не исключена смена места работы и сферы деятельности на более выгодную в плане карьерного роста и финансов.Личная жизнь знака зодиака тоже изменится. Новые романтические знакомства Близнецов имеют все шансы перерасти в серьезные отношения. Одинокие, возможно, встретят вторую половинку в поездках и путешествиях, а состоящие в отношениях, скорее всего, решатся их узаконить. При этом им, как и семейным, нужно пересмотреть свое отношение к партнеру, иначе все небольшие проблемы могут разрушить брак.Перемены ожидаются и в дружеском окружении. Конфликт со старыми друзьями приведет к разрыву отношений, однако Кролик (Кот) поможет приобрести в 2023-м новых.Что касается здоровья Близнецов – в год Кролика (Кота) оно целиком будет зависеть от образа жизни. Гороскоп советует в марте-апреле 2023 года внимание обратить на систему пищеварения, а осенью поддержать иммунную систему.РакСпокойный и стабильный год ждет Раков. Рост и развитие знака зодиака немного приостановятся, что даст им возможность восстановить силы, получить удовольствие от ранее достигнутого и закрепить позиции.Финансовая сторона жизни будет стабильной и предсказуемой, а карьерная борьба за должность или особый профессиональный статус многим Ракам предстоит ближе к концу года, а результаты станут известны в начале следующего.Раки, нуждающиеся в одиночестве, постараются сузить круг общения до самых важных и дорогих сердцу людей. У одиноких представителей знака зодиака появится надежный партнер как в романтической сфере, так и деловой, разделяющий их ценности.Со здоровьем у Раков проблем не будет, кроме сезонных простуд, а вот от дальних путешествий с целью отдыха и развлечений гороскоп советует отказаться, так как вероятны несчастные случаи.ЛевГод Кролика (Кота) для Львов обещает быть неоднозначным как в профессиональной, так и в личной жизни. Представители знака зодиака, ориентированные на карьеру, смогут подняться на очередную ступень, наслаждаясь заслуженным успехом и признанием.Проблем с финансами и здоровьем у Львов в год Кролика не будет. А эмоциональный фон стабильный в первой трети года, будет затем подвержен существенным колебаниям – расставание с некоторыми людьми из дружеского окружения Львы будут переживать достаточно болезненно.Львы начнут тяготиться из-за дополнительной ответственности, которую вынуждены будут взять в партнерских отношениях. Из-за отсутствия эмоций многие семейные представители знака зодиака начнут испытывать скуку, при этом пытаясь демонстрировать окружению счастливый внешний фасад семьи.Причиной разочарований чаще всего служат завышенные требования Львов к своим партнерам, а также их консервативная и жесткая позиция. К концу года представители знака зодиака смогут пересмотреть свою позицию, что поможет вдохнуть в отношения вторую жизнь.ДеваБлагоприятными для Дев в год Кролика (Кота) станут последние месяцы – материальное положение знака зодиака существенно улучшится. Однако гороскоп им не рекомендует вкладываться в проекты, которые обещают быструю прибыль – ожидания, скорее всего, не оправдаются.Многие Девы в год Кролика (Кота) избавятся от контактов и отношений, изживших себя, и смогут найти новых партнеров для бизнеса или совместной работы. Благоприятны поездки и путешествия – они подарят приятные впечатления, а также усилят физическую и эмоциональную активность.У одиноких представителей знака зодиака может начаться роман с кем-то из ближайшего дружеского окружения, в котором они разглядят перспективы для серьезных отношений.Причиной ухудшения здоровья может стать малоподвижный образ жизни, провоцирующий в организме застойные явления. Чтобы избежать этого, Девам следует изменить свой образ жизни – правильно питаться, чаще гулять и отказаться от вредных привычек.ВесыВесов в год Кролика (Кота) ждет деловая активность, общение и поездки. Многие представители знака зодиака откроют собственное дело – быстрым успех не будет, но многообещающие перспективы появятся во второй половине года.В год Кролика (Кота) Весам стоит быть особенно внимательными при подписании документов, чтобы избежать проблем с кредитами, страховками или наследством. Весам следует проявить осторожность, чтобы избежать травмы головы. К ухудшению здоровья может привести и нервное истощение.Атмосфера в семье будет зависеть от самих Весов. Конфликтное поведение, претензии и ревность знака зодиака, способны уже в середине года создать серьезный кризис в отношениях.Это касается и тех представителей знака зодиака, кто еще отношения официально не оформил или только вступил в конфетно-букетный период. На первый план выйдут также проблемы детей – им придется посвятить достаточно много времени и средств.СкорпионУвлекательные идеи и вдохновляющие перспективы, которые будут восприняты с большим энтузиазмом, ждут Скорпионов в год Кролика (Кота). У знака зодиака в течение всего года будет возможность проверить свои силы и получить необычные ощущения.В профессиональной сфере их ждет конкуренция. Некоторые из представителей знака зодиака решат поменять работу, в попытке проявить себя в чем-то новом. В материальном плане все благополучно – Скорпионы получат шанс увеличить свои доходы.Личная жизнь одиноких Скорпионов в год Кролика (Кота) изменится. Многих представителей знака зодиака в 2023-м ждет помолвка, свадьба или рождение детей. Однако семейных, которые погрязли в рутине, ждет очередной кризис, и чтобы спасти брак, стороны в равной степени должны приложить усилия.Серьезных проблем со здоровьем у Скорпионов в год Кролика (Кота) не предвидится, однако болезненная реакция в магнитные дни может доставить представителям знака зодиака неприятности.СтрелецСтрельцов в год Кролика (Кота) ждет удача в любых сферах – как в профессиональной, так и в карьере, и деловых начинаниях. Представители знака зодиака смогут бороться за свои интересы и бескомпромиссно победить.Стрельцы, которые решат открыть свое дело, должны избавиться от стереотипов, чтобы добиться успеха. Материальное положение знака зодиака в год Кролика (Кота) также улучшится – хорошие доходы можно получить от семейного бизнеса.Личная жизнь Стрельцов порадует стабильностью и предсказуемостью как у семейных, так и у тех, которые состоят в отношениях. Стабильным будет и дружеское окружение, а некоторая подозрительность заставит принимать новых знакомых в свой круг с большей осторожностью.Здоровье также не доставит особых проблем. Гороскоп рекомендует быть особенно внимательными в поездках на дальние расстояния к кошелькам, кредитным картам, документам и бумагам.КозерогДля Козерогов год Кролика (Кота) будет успешным во всех отношениях, если они смогут понять знаки, которые им посылает Вселенная. Порадует знак зодиака и материальное положение – особенно доходы возрастут у занятых в архитектурной и строительной сферах.Все нормально у Козерогов и в личной жизни – у большинства представителей знака зодиака партнерские и семейные отношения будут в 2023-м стабильными, что даст возможность реализовать свои давние планы.Удачными окажутся в 2023-м отдых и путешествия, однако гороскоп рекомендует каждую поездку тщательно планировать. А вот дружеское окружение Козерогов разочарует своей безответственностью, манипуляциями и хитростью.Особое внимание знаку зодиака нужно уделить здоровью. В течение года практически все Козероги будут подвержены простудам и аллергическим реакциям. Они также могут пострадать в результате сырости и переохлаждения.ВодолейВодолеи благодаря профессиональным качествам, личному обаянию, а также доброжелательности руководства и коллег, смогут в год Кролика (Кота) успешно решить карьерные вопросы.Новые выгодные проекты помогут знаку зодиака существенно улучшить свое финансовое положение. В год Кролика (Кота) Водолеев ждут серьезные заботы, связанные с родственниками, которые знаку зодиака удастся решить успешно.Водолеи, состоящие в романтических отношениях, не будут спешить их оформить, так как не готовы кардинально менять свою жизнь и брать ответственность. А семейным предстоят ссоры и конфликты – ситуация улучшится только в конце осени.Здоровье Водолеев не стабильно – особенно сложно придется тем представителям знака зодиака, которые имеют проблемы с опорно-двигательной системой. Поэтому гороскоп рекомендует побольше отдыхать, а путешествия на дальние расстояния отложить до следующего года.РыбыГод Кролика (Кота) станет для Рыб успешным в плане карьерного роста – для это знаку зодиака нужно преодолеть нерешительность и проявить профессиональные качества. Материальное положение будет стабильным, если Рыбы сумеют удержать правильный баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.Предстоящий год обещает знаку зодиака много интересных встреч. Круг общения Рыб преимущественно будет состоять из умных и интеллектуально развитых людей, у которых многому можно научиться.Множество проблем создадут Рыбам дети, которые придется решать весной, после чего ситуация в семье стабилизируется. Одиноких разочарует романтическое увлечение, однако найти вторую половинку они смогут, если отбросят стереотипы.В плане здоровья Рыбам большие неприятности доставит сезонное ослабление иммунитета, поэтому организм следует заранее поддержать нужными витаминами и микроэлементами, а также правильным режимом питания и сна.Полномочия Черный Водяной Кролик (Кот) сдаст 10 февраля 2024 года Зеленому Деревянному Дракону.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп на 2023 год: чего ждать знакам зодиака от кролика