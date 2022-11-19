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Известный фотограф из Израиля познакомит соотечественников с Грузией
Известный фотограф из Израиля познакомит соотечественников с Грузией
Цель тура – ​​продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле 19.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля, говорится в сообщении на сайте ведомства.Цель тура – ​​продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле и увеличение потока путешественников.В рамках пресс-тура фотограф уже запечатлел туристические достопримечательности в Тбилиси, Телави, Сигнахи, Удабно и монастырском комплексе Давид-Гареджи.Известный фотограф подготовит фотоколлаж для популярного израильского издания HAARETZ National Newspaper, который будет использован для статей, рассказывающих о туристическом потенциале Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, израиль, тбилиси
туризм, грузия, новости, израиль, тбилиси

Известный фотограф из Израиля познакомит соотечественников с Грузией

19:00 19.11.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля
Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Цель тура – ​​продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Цель тура – ​​продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле и увеличение потока путешественников.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля
Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках пресс-тура фотограф уже запечатлел туристические достопримечательности в Тбилиси, Телави, Сигнахи, Удабно и монастырском комплексе Давид-Гареджи.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля
Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Известный фотограф подготовит фотоколлаж для популярного израильского издания HAARETZ National Newspaper, который будет использован для статей, рассказывающих о туристическом потенциале Грузии.
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