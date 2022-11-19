https://sputnik-georgia.ru/20221119/izvestnyy-fotograf-iz-izrailya-poznakomit-sootechestvennikov-s-gruziey-272301427.html

Известный фотограф из Израиля познакомит соотечественников с Грузией

Известный фотограф из Израиля познакомит соотечественников с Грузией

Цель тура – ​​продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле 19.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает известного фотографа Дора Кедми из Израиля, говорится в сообщении на сайте ведомства.Цель тура – ​​продвижение грузинских туристических продуктов в Израиле и увеличение потока путешественников.В рамках пресс-тура фотограф уже запечатлел туристические достопримечательности в Тбилиси, Телави, Сигнахи, Удабно и монастырском комплексе Давид-Гареджи.Известный фотограф подготовит фотоколлаж для популярного израильского издания HAARETZ National Newspaper, который будет использован для статей, рассказывающих о туристическом потенциале Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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