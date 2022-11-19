https://sputnik-georgia.ru/20221119/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-noyabrya-2022-272264205.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2022

Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2022

По православному церковному календарю 19 ноября отмечают день памяти святых Павла, Феодота, Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры, Евфрасии, Луки... 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T01:01+0400

2022-11-19T01:01+0400

2022-11-19T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

церковный праздник

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/13/245071313_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_16e0b4c5ed34aa70f02fdec5c8c05f3b.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Архиепископ КонстантинопольскийПо церковному календарю 19 ноября поминают святителя Павла, архиепископа Константинопольского.На патриаршую кафедру будущего святого избрали после смерти Патриарха Александра примерно в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь, сторонники которой считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.На Соборе, избиравшем нового Константинопольского Патриарха, православных членов присутствовало больше, чем ариан, поэтому они не смогли помешать избранию святителя Павла.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>В то время в восточной половине Римской империи царствовал император Констанций – сторонник ариан. Вернувшись в Константинополь, он созвал Собор, незаконно объявивший святителя Павла низложенным, а на его место возвел арианина Евсевия Никомидийского.Святой Павел, как и другие православные епископы, изгнанные Евсевием, нашел приют в Риме. Церковью арианин управлял недолго. Когда Евсевий умер, святой Павел вернулся в Константинополь, но Констанций вновь изгнал его.Констанций, получив грозное письмо императора Константа, был вынужден вернуть архипастыря-изгнанника на патриарший престол. Но после убийства благочестивого императора – защитника православных, отправил святителя в ссылку в армянский город Кукуз, где он принял мученическую смерть.Архиепископа задушили ариане его святительским омофором, когда святой совершал Божественную литургию. Произошло это в 350-м.Святые мученикиПо церковному календарю 19 ноября поминают святого Феодота и семь дев-мучениц – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, живших в городе Анкире в III веке.Феодот, известный благочестивой жизнью, был в Анкире хозяином гостиницы, где скрывались верующие, преследуемые по приказу императора Диоклетиана (284-305). Здесь же, после закрытия местных церквей, проводились Литургии втайне от язычников.На суд к правителю города однажды привели семь женщин пожилого возраста – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, которые всю жизнь провели в молитве, посте и делах милосердия.По приказу правителя пожилых христианок, которых не смогли заставить пытками отречься, отдали на поругание развратным юношам. Но те, отказались выполнить приказ, устыдившись седых волос исповедниц. В конце их просто утопили в море.После казни, старшая из убитых женщин – Текуса, приснилась Феодоту и попросила, отыскав их тела, предать земле. Святой вместе с другими христианами похоронил мучениц с почестями. Вскоре схватили и Феодота и после жестоких пыток казнили. Произошло это в 303 году.Лука ТавроменийскийПо церковному календарю 19 ноября поминают преподобного Луку Тавроменийского.Родом будущий святой был из сицилийского города Тавромении. Оставив в юности родителей и невесту, он ушел в пустыню, где много лет провел в посте и молитве.Затем преподобный Лука подвизался на горе Этна, а в конце жизни основал монастырь. Преподобный посетил много разных городов, чтобы ознакомиться с уставами и жизнью других обителей. Он скончался в Коринфе в начале IX века во время одного из путешествий.ИмениныПо церковному календарю 19 ноября именины отмечают Александра, Евфросиния, Клавдия, Матрона, Нина, Серафима, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Герман, Гавриил, Константин, Лука, Никита, Николай и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2022