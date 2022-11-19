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Пандемия продолжается? Ответ Гинцбурга
Пандемия продолжается? Ответ Гинцбурга
Людей с коронавирусом сегодня умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, заявил врач 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T21:42+0400
2022-11-19T21:42+0400
2022-11-19T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у госпитализированных – в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не завершилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Врач уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно."Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна", – отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, в мире, новости, коронавирус covid-19
общество, в мире, новости, коронавирус covid-19
Пандемия продолжается? Ответ Гинцбурга
Людей с коронавирусом сегодня умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, заявил врач
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у госпитализированных – в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не завершилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто "на ногах" переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад", – сказал РИА Новости Гинцбург.
Врач уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно.
"Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна", – отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.