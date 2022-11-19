https://sputnik-georgia.ru/20221119/pandemiya-prodolzhaetsya-otvet-gintsburga-272299844.html

Пандемия продолжается? Ответ Гинцбурга

Пандемия продолжается? Ответ Гинцбурга

Людей с коронавирусом сегодня умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, заявил врач 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T21:42+0400

2022-11-19T21:42+0400

2022-11-19T21:42+0400

общество

в мире

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250005154_0:285:2381:1624_1920x0_80_0_0_324757f0f6787e8d225df4c4067861c2.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у госпитализированных – в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не завершилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Врач уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно."Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна", – отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, в мире, новости, коронавирус covid-19