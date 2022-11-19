https://sputnik-georgia.ru/20221119/sammit-ates-v-2023-godu-proydet-v-san-frantsisko--kharris-272299686.html

Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско – Харрис

Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско – Харрис

Нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями", заявила Харрис 19.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в американском Сан-Франциско, заявила вице-президент США Камала Харрис.По словам Харрис, нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями".Саммит АТЭС проходит в столице Бангкоке 18-19 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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