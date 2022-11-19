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Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско – Харрис
Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско – Харрис
Нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями", заявила Харрис 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в американском Сан-Франциско, заявила вице-президент США Камала Харрис.По словам Харрис, нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями".Саммит АТЭС проходит в столице Бангкоке 18-19 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, калифорния, сша, бангкок
Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско – Харрис
Нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями", заявила Харрис
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik.
Следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в американском Сан-Франциско, заявила
вице-президент США Камала Харрис.
"Я рада сообщить, что в рамках года Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США мы проведем встречу лидеров АТЭС в Сан-Франциско, Калифорния, на неделе, 12 ноября", – говорится в заявлении Харрис на сайте Белого дома.
По словам Харрис, нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями".
Саммит АТЭС проходит в столице Бангкоке
18-19 ноября.