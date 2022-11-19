https://sputnik-georgia.ru/20221119/v-kakheti-ubili-molodogo-muzhchinu-272302056.html

В Кахети убили молодого мужчину

В Кахети убили молодого мужчину

Что стало мотивом конфликта, пока неизвестно 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T12:18+0400

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преступность в грузии

кахети

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Мужчина до 25 лет убит в селе Энисели Кварельского муниципалитета (регион Кахети) холодным оружием.Несколько ножевых ранений, в том числе в горло, нанес мужчина до 40 лет, сообщает телеканал "Рустави 2".От полученных травм молодой человек скончался на месте. Что стало мотивом конфликта, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, кахети, происшествия, грузия, новости