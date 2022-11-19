https://sputnik-georgia.ru/20221119/v-kakheti-ubili-molodogo-muzhchinu-272302056.html
В Кахети убили молодого мужчину
В Кахети убили молодого мужчину
Что стало мотивом конфликта, пока неизвестно 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T12:18+0400
2022-11-19T12:18+0400
2022-11-19T12:18+0400
преступность в грузии
кахети
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1a/250714817_0:6:2501:1412_1920x0_80_0_0_d6b89108de4eb34ac2e1e2fa16e628b6.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Мужчина до 25 лет убит в селе Энисели Кварельского муниципалитета (регион Кахети) холодным оружием.Несколько ножевых ранений, в том числе в горло, нанес мужчина до 40 лет, сообщает телеканал "Рустави 2".От полученных травм молодой человек скончался на месте. Что стало мотивом конфликта, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1a/250714817_113:0:2338:1669_1920x0_80_0_0_63a9bb3477e1afec7d073eaba5ede27b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, кахети, происшествия, грузия, новости
преступность в грузии, кахети, происшествия, грузия, новости
В Кахети убили молодого мужчину
Что стало мотивом конфликта, пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Мужчина до 25 лет убит в селе Энисели Кварельского муниципалитета (регион Кахети) холодным оружием.
Несколько ножевых ранений, в том числе в горло, нанес мужчина до 40 лет, сообщает телеканал "Рустави 2".
От полученных травм молодой человек скончался на месте. Что стало мотивом конфликта, пока неизвестно.