https://sputnik-georgia.ru/20221120/bolshe-chem-vystavka-selskoe-khozyaystvo-prikhodit-v-sebya-posle-pandemii---foto-272328406.html

Больше, чем выставка: сельское хозяйство приходит в себя после пандемии - фото

Больше, чем выставка: сельское хозяйство приходит в себя после пандемии - фото

На территории выставочного комплекса Expo Georgia прошла первая после пандемии выставка сельскохозяйственной продукции Agro Food Drink Tech Expo 2022. Смотрите... 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T23:21+0400

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сельское хозяйство грузии

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На выставке были представлены десятки компаний из разных стран. Основными зарубежными участниками стали Турция, Беларусь, Италия и Польша. Были представлены и другие страны, а также различные грузинские фирмы и предприятия.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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