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Больше, чем выставка: сельское хозяйство приходит в себя после пандемии - фото
Больше, чем выставка: сельское хозяйство приходит в себя после пандемии - фото
На территории выставочного комплекса Expo Georgia прошла первая после пандемии выставка сельскохозяйственной продукции Agro Food Drink Tech Expo 2022. Смотрите... 20.11.2022, Sputnik Грузия
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На выставке были представлены десятки компаний из разных стран. Основными зарубежными участниками стали Турция, Беларусь, Италия и Польша. Были представлены и другие страны, а также различные грузинские фирмы и предприятия.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, фото

Больше, чем выставка: сельское хозяйство приходит в себя после пандемии - фото

23:21 20.11.2022 (обновлено: 01:54 21.11.2022)
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На территории выставочного комплекса Expo Georgia прошла первая после пандемии выставка сельскохозяйственной продукции Agro Food Drink Tech Expo 2022. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как состоялось это мероприятие
На выставке были представлены десятки компаний из разных стран. Основными зарубежными участниками стали Турция, Беларусь, Италия и Польша. Были представлены и другие страны, а также различные грузинские фирмы и предприятия.
© photo: Sputnik / Stringer

Сельскохозяйственная выставка Agro Food Drink Tech Expo 2022 состоялась впервые после завершения пандемии

Сельскохозяйственная выставка Agro Food Drink Tech Expo 2022 состоялась впервые после завершения пандемии - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Сельскохозяйственная выставка Agro Food Drink Tech Expo 2022 состоялась впервые после завершения пандемии

© photo: Sputnik / Stringer

Раньше такая сельскохозяйственная выставка была ежегодной и теперь традиция возрождается

Раньше такая сельскохозяйственная выставка была ежегодной и теперь традиция возрождается - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Раньше такая сельскохозяйственная выставка была ежегодной и теперь традиция возрождается

© photo: Sputnik / Stringer

Участие в выставке приняло множество грузинских и зарубежных компаний

Участие в выставке приняло множество грузинских и зарубежных компаний - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в выставке приняло множество грузинских и зарубежных компаний

© photo: Sputnik / Stringer

На открытии присутствовали представители правительства Грузии и дипломатического корпуса

На открытии присутствовали представители правительства Грузии и дипломатического корпуса - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

На открытии присутствовали представители правительства Грузии и дипломатического корпуса

© photo: Sputnik / Stringer

Целая группа компаний на выставке была из Беларуси - они привезли в Тбилиси различную продукцию

Целая группа компаний на выставке была из Беларуси - они привезли в Тбилиси различную продукцию - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Целая группа компаний на выставке была из Беларуси - они привезли в Тбилиси различную продукцию

© photo: Sputnik / Stringer

Но это была не только выставка - в новом формате Agro Food Drink Tech Expo прошла конференция с участием представителей банковского и финансового секторов и минсельхоза Грузии

Но это была не только выставка - в новом формате Agro Food Drink Tech Expo прошла конференция с участием представителей банковского и финансового секторов и минсельхоза Грузии - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но это была не только выставка - в новом формате Agro Food Drink Tech Expo прошла конференция с участием представителей банковского и финансового секторов и минсельхоза Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

На выставке можно было свободно дегустировать представленную продукцию. Почти все, что понравилось, можно было приобрести

На выставке можно было свободно дегустировать представленную продукцию. Почти все, что понравилось, можно было приобрести - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

На выставке можно было свободно дегустировать представленную продукцию. Почти все, что понравилось, можно было приобрести

© photo: Sputnik / Stringer

Возле стендов толпились люди. На конференции побывали делегации грузинских фермеров

Возле стендов толпились люди. На конференции побывали делегации грузинских фермеров - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Возле стендов толпились люди. На конференции побывали делегации грузинских фермеров

© photo: Sputnik / Stringer

Представители министерства сельского хозяйства не только открыли выставку, но и прошлись по всей экспозиции

Представители министерства сельского хозяйства не только открыли выставку, но и прошлись по всей экспозиции - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Представители министерства сельского хозяйства не только открыли выставку, но и прошлись по всей экспозиции

© photo: Sputnik / Stringer

Белорусские компании привезли в Тбилиси не только различную пищевую продукцию, но и сельскохозяйственную технику

Белорусские компании привезли в Тбилиси не только различную пищевую продукцию, но и сельскохозяйственную технику - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Белорусские компании привезли в Тбилиси не только различную пищевую продукцию, но и сельскохозяйственную технику

© photo: Sputnik / Stringer

На территории, прилегающей к павильону, где была представлена продукция разных компаний, проходила ярмарка

На территории, прилегающей к павильону, где была представлена продукция разных компаний, проходила ярмарка - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

На территории, прилегающей к павильону, где была представлена продукция разных компаний, проходила ярмарка

© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно было дегустировать грузинское вино, сыр, хлеб и другую продукцию, доставленную в город фермерами

Тут можно было дегустировать грузинское вино, сыр, хлеб и другую продукцию, доставленную в город фермерами - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно было дегустировать грузинское вино, сыр, хлеб и другую продукцию, доставленную в город фермерами

© photo: Sputnik

Продавались и сувениры. Вот в такую национальную одежду можно одеть бутылки с грузинским вином

Продавались и сувениры. Вот в такую национальную одежду можно одеть бутылки с грузинским вином - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik

Продавались и сувениры. Вот в такую национальную одежду можно одеть бутылки с грузинским вином

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, выставка удалась! И в 2023 году она будет снова ждать гостей

Словом, выставка удалась! И в 2023 году она будет снова ждать гостей - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Словом, выставка удалась! И в 2023 году она будет снова ждать гостей

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