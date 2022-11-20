Больше, чем выставка: сельское хозяйство приходит в себя после пандемии - фото
Сельскохозяйственная выставка Agro Food Drink Tech Expo 2022 состоялась впервые после завершения пандемии
Сельскохозяйственная выставка Agro Food Drink Tech Expo 2022 состоялась впервые после завершения пандемии
Раньше такая сельскохозяйственная выставка была ежегодной и теперь традиция возрождается
Раньше такая сельскохозяйственная выставка была ежегодной и теперь традиция возрождается
Участие в выставке приняло множество грузинских и зарубежных компаний
Участие в выставке приняло множество грузинских и зарубежных компаний
На открытии присутствовали представители правительства Грузии и дипломатического корпуса
На открытии присутствовали представители правительства Грузии и дипломатического корпуса
Целая группа компаний на выставке была из Беларуси - они привезли в Тбилиси различную продукцию
Целая группа компаний на выставке была из Беларуси - они привезли в Тбилиси различную продукцию
Но это была не только выставка - в новом формате Agro Food Drink Tech Expo прошла конференция с участием представителей банковского и финансового секторов и минсельхоза Грузии
Но это была не только выставка - в новом формате Agro Food Drink Tech Expo прошла конференция с участием представителей банковского и финансового секторов и минсельхоза Грузии
На выставке можно было свободно дегустировать представленную продукцию. Почти все, что понравилось, можно было приобрести
На выставке можно было свободно дегустировать представленную продукцию. Почти все, что понравилось, можно было приобрести
Возле стендов толпились люди. На конференции побывали делегации грузинских фермеров
Возле стендов толпились люди. На конференции побывали делегации грузинских фермеров
Представители министерства сельского хозяйства не только открыли выставку, но и прошлись по всей экспозиции
Представители министерства сельского хозяйства не только открыли выставку, но и прошлись по всей экспозиции
Белорусские компании привезли в Тбилиси не только различную пищевую продукцию, но и сельскохозяйственную технику
Белорусские компании привезли в Тбилиси не только различную пищевую продукцию, но и сельскохозяйственную технику
На территории, прилегающей к павильону, где была представлена продукция разных компаний, проходила ярмарка
На территории, прилегающей к павильону, где была представлена продукция разных компаний, проходила ярмарка
Тут можно было дегустировать грузинское вино, сыр, хлеб и другую продукцию, доставленную в город фермерами
Тут можно было дегустировать грузинское вино, сыр, хлеб и другую продукцию, доставленную в город фермерами
Продавались и сувениры. Вот в такую национальную одежду можно одеть бутылки с грузинским вином
Продавались и сувениры. Вот в такую национальную одежду можно одеть бутылки с грузинским вином
Словом, выставка удалась! И в 2023 году она будет снова ждать гостей
Словом, выставка удалась! И в 2023 году она будет снова ждать гостей