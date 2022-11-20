https://sputnik-georgia.ru/20221120/kak-vyrosli-tseny-na-elektroenergiyu-v-stranakh-es-272323798.html
Как выросли цены на электроэнергию в странах ЕС
Как выросли цены на электроэнергию в странах ЕС
В большинстве стран ЕС в первом полугодии 2022 года выросли цены на электроэнергию 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T20:47+0400
2022-11-20T20:47+0400
2022-11-20T21:11+0400
грузия
экономика
европа
тарифы на электроэнергию
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В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете, как в странах-членах ЕС изменились цены на электроэнергию в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), больше всего цены на электроэнергию выросли в Чехии, Латвии и Дании, между тем снизились цены в Нидерландах, Словении, Польше, Португалии и Венгрии.Что касается Грузии, то в конце июня 2022 года председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания заявил, что повышение тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение в Грузии не планируется. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии.
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грузия, экономика, европа, тарифы на электроэнергию, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, экономика, европа, тарифы на электроэнергию, инфографика, мультимедиа, инфографика
Как выросли цены на электроэнергию в странах ЕС
20:47 20.11.2022 (обновлено: 21:11 20.11.2022)
В большинстве стран ЕС в первом полугодии 2022 года выросли цены на электроэнергию
В инфографике Sputnik Латвия
вы узнаете, как в странах-членах ЕС изменились цены на электроэнергию в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), больше всего цены на электроэнергию выросли в Чехии, Латвии и Дании, между тем снизились цены в Нидерландах, Словении, Польше, Португалии и Венгрии.
Что касается Грузии, то в конце июня 2022 года председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания заявил, что повышение тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение в Грузии не планируется. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии.