https://sputnik-georgia.ru/20221120/kak-vyrosli-tseny-na-elektroenergiyu-v-stranakh-es-272323798.html

Как выросли цены на электроэнергию в странах ЕС

Как выросли цены на электроэнергию в странах ЕС

В большинстве стран ЕС в первом полугодии 2022 года выросли цены на электроэнергию 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T20:47+0400

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грузия

экономика

европа

тарифы на электроэнергию

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мультимедиа

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В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете, как в странах-членах ЕС изменились цены на электроэнергию в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Eurostat), больше всего цены на электроэнергию выросли в Чехии, Латвии и Дании, между тем снизились цены в Нидерландах, Словении, Польше, Португалии и Венгрии.Что касается Грузии, то в конце июня 2022 года председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания заявил, что повышение тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение в Грузии не планируется. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии.

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грузия, экономика, европа, тарифы на электроэнергию, инфографика, мультимедиа, инфографика