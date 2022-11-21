https://sputnik-georgia.ru/20221121/den-ikony-bozhey-materi-skoroposlushnitsa-molitvy-o-chem-prosyat-272346422.html

День иконы Божьей Матери "Скоропослушница": молитвы, о чем просят

День иконы Божьей Матери "Скоропослушница": молитвы, о чем просят

День иконы Божьей Матери "Скоропослушница" - одного из древнейших чудотворных образов, православная церковь отмечает 22 ноября 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T18:50+0400

2022-11-21T18:50+0400

2022-11-21T18:50+0400

справки

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Это один из любимых и почитаемых образов Пресвятой Богородицы – именно у иконы Божьей Матери "Скоропослушница" верующие возносят молитвы и просят поддержки в надежде на скорую помощь.Какие молитвы возносят перед иконой Божьей Матери "Скоропослушница" и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия.Почему "Скоропослушница"?Икона Божьей Матери написана предположительно в Х веке и с тех пор хранится в монастыре Дохиар на Святой горе Афон, однако название "Скоропослушница" образ получил после чуда, произошедшего в VII веке.Монастырское предание повествует, что в 1664 году один из служителей обители - трапезарь Нил, часто проходил мимо иконы с зажженной лампадой, из-за чего на ней оседала сажа.Однажды монах, направляясь ночью в трапезную, услышал голос, призывающий его не ходить здесь и не коптить икону. Однако он пренебрег знамением, так как посчитал, что это над ним пошутил один из братьев, за что и был наказан.Потеряв зрение, служитель горько раскаялся и молил икону о прощении. Его молитва была услышана, и монаху вернулось зрение – голос, извещающий о прощении, также поведал, что отныне икона будет называться "Скоропослушница", потому что быстро исполнит просьбы верующих.О чем просятПеред иконой Божьей Матери "Скоропослушница" возносят молитвы и просят о помощи от любого бедствия или горя.Искренняя молитва перед чудодейственной иконой Божьей Матери "Скоропослушница" исцеляет от многих болезней и помогает решить даже самые сложные проблемы.В частности, перед иконой Божьей Матери "Скоропослушница" возносят молитвы об исцелении от слепоты, глухоты, немоты и многих других болезней."Скоропослушницу" просят исцелить от депрессий и панических атак, а также восстановить душевное равновесие.Перед иконой Божьей Матери "Скоропослушница" возносят молитвы о благополучных родах, а также просят о здоровье детей.Молитвы "Скоропослушнице"Молитва перваяПреблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, Всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва втораяО Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене, непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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