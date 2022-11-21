https://sputnik-georgia.ru/20221121/ekonomist-rasskazal-pochemu-evropa-ne-otvechaet-na-ekonomicheskuyu-agressiyu-ssha-272415950.html

Экономист рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США

Экономист рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США

США никогда не рассматривали Европу как равноправного партнера, сейчас же США фактически ведут против ЕС открытую экономическую войну. Смотрите, что заявил об... 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T19:15+0400

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В интервью "Sputnik на русском" доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев ответил на вопрос - почему Европа не отвечает на атаки американцев? Как США собираются вести экономическую войну сразу на три фронта? Как действовать России в условиях мировой торговой войны? Обо всем этом смотрите в видео.

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