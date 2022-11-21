https://sputnik-georgia.ru/20221121/federatsiya-futbola-gruzii-zhestko-nakazala-batumskoe-dinamo-272343997.html

Федерация футбола Грузии жестко наказала батумское "Динамо"

Федерация футбола Грузии жестко наказала батумское "Динамо"

Следующий матч батумское "Динамо" проведет без зрителей и выплатит штраф в размере 2 тысяч лари 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии принял решение наказать руководство и тренерский штаб "Динамо" Батуми после инцидента во время игры с цхалтубским "Самгурали".Матч 34-го тура Национального чемпионата Грузии между "Динамо" и "Самгурали" завершился победой гостей 1:2. С результатом матча были не согласны футболисты и болельщики клуба, которые стали вымещать агрессию на судьях. В результате рефери смогли покинуть поле только с помощью охраны стадиона.По информации ФФГ, были изучены документы и видеоматериалы, относящиеся к делу.Президент батумского "Динамо" Арчил Беридзе был оштрафован на 6 тысяч лари и лишен права доступа на стадион как на игры чемпионата Грузии, так и на международные матчи сроком на год.Кроме того, Гурам Беридзе, член наблюдательного совета батумского "Динамо", был оштрафован на две тысячи лари и лишен доступа на стадион на шесть матчей.Наказан и помощник главного тренера батумского "Динамо" Давид Джанелидзе – ему придется отбыть трехматчевую дисквалификацию и выплатить штраф в тысячу лари. А офицеру по связи с болельщиками придется выплатить штраф в 200 лари.Батумское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Динамо" Тбилиси на три очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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