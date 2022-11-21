https://sputnik-georgia.ru/20221121/federatsiya-futbola-gruzii-zhestko-nakazala-batumskoe-dinamo-272343997.html
Федерация футбола Грузии жестко наказала батумское "Динамо"
Федерация футбола Грузии жестко наказала батумское "Динамо"
Следующий матч батумское "Динамо" проведет без зрителей и выплатит штраф в размере 2 тысяч лари 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T16:50+0400
2022-11-21T16:50+0400
2022-11-21T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии принял решение наказать руководство и тренерский штаб "Динамо" Батуми после инцидента во время игры с цхалтубским "Самгурали".Матч 34-го тура Национального чемпионата Грузии между "Динамо" и "Самгурали" завершился победой гостей 1:2. С результатом матча были не согласны футболисты и болельщики клуба, которые стали вымещать агрессию на судьях. В результате рефери смогли покинуть поле только с помощью охраны стадиона.По информации ФФГ, были изучены документы и видеоматериалы, относящиеся к делу.Президент батумского "Динамо" Арчил Беридзе был оштрафован на 6 тысяч лари и лишен права доступа на стадион как на игры чемпионата Грузии, так и на международные матчи сроком на год.Кроме того, Гурам Беридзе, член наблюдательного совета батумского "Динамо", был оштрафован на две тысячи лари и лишен доступа на стадион на шесть матчей.Наказан и помощник главного тренера батумского "Динамо" Давид Джанелидзе – ему придется отбыть трехматчевую дисквалификацию и выплатить штраф в тысячу лари. А офицеру по связи с болельщиками придется выплатить штраф в 200 лари.Батумское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Динамо" Тбилиси на три очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, футбол, чемпионат грузии по футболу, клуб "динамо" батуми, федерация футбола грузии
грузия, новости, спорт, футбол, чемпионат грузии по футболу, клуб "динамо" батуми, федерация футбола грузии
Федерация футбола Грузии жестко наказала батумское "Динамо"
16:50 21.11.2022 (обновлено: 16:56 21.11.2022)
Следующий матч батумское "Динамо" проведет без зрителей и выплатит штраф в размере 2 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии принял решение наказать руководство и тренерский штаб "Динамо" Батуми после инцидента во время игры с цхалтубским "Самгурали".
Матч 34-го тура Национального чемпионата Грузии между "Динамо" и "Самгурали" завершился победой гостей 1:2. С результатом матча были не согласны футболисты и болельщики клуба, которые стали вымещать агрессию на судьях. В результате рефери смогли покинуть поле только с помощью охраны стадиона.
По информации ФФГ, были изучены документы и видеоматериалы, относящиеся к делу.
Согласно решению Комитета по рассмотрению дисциплинарных и спорных вопросов ФФГ, следующий матч батумское "Динамо" проведет без зрителей и выплатит штраф в размере 2 тысяч лари.
Президент батумского "Динамо" Арчил Беридзе был оштрафован на 6 тысяч лари и лишен права доступа на стадион как на игры чемпионата Грузии, так и на международные матчи сроком на год.
Кроме того, Гурам Беридзе, член наблюдательного совета батумского "Динамо", был оштрафован на две тысячи лари и лишен доступа на стадион на шесть матчей.
Наказан и помощник главного тренера батумского "Динамо" Давид Джанелидзе – ему придется отбыть трехматчевую дисквалификацию и выплатить штраф в тысячу лари. А офицеру по связи с болельщиками придется выплатить штраф в 200 лари.
Батумское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Динамо" Тбилиси на три очка.