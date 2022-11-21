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Питбуль напал на двухлетнего ребенка в Тбилиси
Питбуль напал на двухлетнего ребенка в Тбилиси
Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T14:53+0400
2022-11-21T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака породы питбуль напала на двухлетнего ребенка в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Ребенок с тяжелыми повреждениями доставлен в клинику и ему делают операцию.По распространившейся информации, собака неожиданно стала агрессивной и напала на ребенка. Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка. О других деталях происшествия не сообщается.Ранее Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента приступило к разработке законопроекта, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак.В последнее время в Грузии поднялась паника из-за учащения случаев нападения на людей домашних собак определенных пород.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Питбуль напал на двухлетнего ребенка в Тбилиси
14:53 21.11.2022 (обновлено: 15:32 21.11.2022)
Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik
. Собака породы питбуль напала на двухлетнего ребенка в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Ребенок с тяжелыми повреждениями доставлен в клинику и ему делают операцию.
По распространившейся информации, собака неожиданно стала агрессивной и напала на ребенка. Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка. О других деталях происшествия не сообщается.
Ранее Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента приступило к разработке законопроекта, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак.
В последнее время в Грузии поднялась паника из-за учащения случаев нападения на людей домашних собак определенных пород.