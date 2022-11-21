https://sputnik-georgia.ru/20221121/postnye-dni-v-dekabre-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-272338959.html

Постные дни в декабре 2022: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в декабре 2022: что можно и нельзя есть по дням

Рождественский пост, который начнется 28 ноября 2022 года, продлится по 6 января 2022 года включительно – он готовит христиан к Рождеству Христову 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T14:04+0400

2022-11-21T14:04+0400

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справки

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Рождественский – последний многодневный пост в году – считается менее строгим, чем Великий и Успенский.О постных днях в декабре, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия.Постные дни в декабре 2022Рождество Христово православные по церковному календарю ежегодно празднуют 7 января, следовательно, в декабре все дни постные – с 1 по 31 число.Отказ от некоторых продуктов и физическое очищение – важная составляющая любого поста, в том числе и Рождественского.В постные дни верующие в первую очередь должны очистить душу и помыслы, чтобы с чистым сердцем встретить Рождество Христово. Для этого нужно в постные дни ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. Также нужно как можно больше совершать добрых дел, без которых пост свое значение теряет.Что можно и нельзя естьВ постные дни в декабре нельзя есть мясные, молочные продукты и яйца. В постные дни можно есть только растительную пищу. Нельзя в постные дни распивать спиртные напитки и напиваться.Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский — по церковному уставу рыбу можно есть по вторникам, субботам и воскресеньям. В постные дни в декабре рыбу можно есть 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 и 31 числа.Нельзя строго поститься тяжело больным, лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом, путешественникам, военным, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет. Вышеперечисленные категории чаще всего от поста освобождают.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки