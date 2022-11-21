Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221121/rossiya-prodlila-ogranichenie-na-polety-v-11-aeroportov-yuga-strany-272328550.html
Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны
Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T07:32+0400
2022-11-21T07:32+0400
россия
новости
политика
росавиация
авиасообщение
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251442488_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_15f1daa542501917d2011aaebcde7a1f.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения спецоперации на Украине, так как аэродромы признаны небезопасными.Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251442488_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b05bcab8a086917ced9a6151fdabae29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, политика, росавиация, авиасообщение, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, политика, росавиация, авиасообщение, обострение ситуации вокруг украины 2022

Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны

07:32 21.11.2022
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкПассажирский самолет российской авиакомпании Аэрофлот - Airbus A320
Пассажирский самолет российской авиакомпании Аэрофлот - Airbus A320 - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2022
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения спецоперации на Украине, так как аэродромы признаны небезопасными.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября", – говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0