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Теплый ноябрь – в Грузии потеплеет до 24 градусов

Теплый ноябрь – в Грузии потеплеет до 24 градусов

В Тбилиси 21 ноября температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, в Батуми – 24 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют, что 21 ноября в стране ожидается облачная погода, температура воздуха в некоторых районах прогреется до 24 градусов, сообщает телекомпания "Рустави 2".В Тбилиси 21 ноября температура воздуха достигнет 19 градусов, в Батуми – 24, а в Поти и Зугдиди – 23 градусов тепла.В Кутаиси синоптики прогнозируют 22 градуса тепла, в Гори – 20, а в Рустави, Телави и Лагодехи – 19 градусов тепла. В Боржоми синоптики прогнозируют 18 градусов тепла.В Ахалцихе, Сигнахи и Цагери температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла.В высокогорной Местиа тоже тепло – 15 градусов, а в курортном Бахмаро – 12 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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