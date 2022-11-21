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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 ноября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает теплая погода 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 21 ноября, в столице преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 17:36.Во вторник, 22 ноября, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:57.Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 17:35.В среду, 23 ноября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:58.Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:00.В четверг, 24 ноября, погода в столице Грузии будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 08:00.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 16 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:34.В пятницу, 25 ноября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 08:01.Минимальная температура воздуха ночью будет 7 градусов тепла, а днем прогреется до 15 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:33.В субботу, 26 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду. Восход солнца будет в 08:02.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:33.В воскресенье, 27 ноября, в столице Грузии погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 08:06.Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем поднимется максимум до 15 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:32.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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