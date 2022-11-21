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В Грузии выявили незаконную скотобойню лошадей
В Грузии выявили незаконную скотобойню лошадей
Владельца незаконной скотобойни оштрафовали 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T15:15+0400
2022-11-21T15:15+0400
2022-11-21T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии выявили в регионе Квемо Картли незаконную скотобойню лошадей, сообщает пресс-служба ведомства.Незаконная скотобойня, предназначенная для лошадей, выявлена в селе Вашловани района Тетрицкаро. Она была обустроена в кустарных условиях во дворе дома одного из жителей села.Владелец незаконной скотобойни оштрафован на сумму в размере 1 000 лари (367 долларов).Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, квемо картли, тбилиси
В Грузии выявили незаконную скотобойню лошадей
15:15 21.11.2022 (обновлено: 15:29 21.11.2022)
Владельца незаконной скотобойни оштрафовали
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии выявили в регионе Квемо Картли незаконную скотобойню лошадей, сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконная скотобойня, предназначенная для лошадей, выявлена в селе Вашловани района Тетрицкаро. Она была обустроена в кустарных условиях во дворе дома одного из жителей села.
Владелец незаконной скотобойни оштрафован на сумму в размере 1 000 лари (367 долларов).
Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.