https://sputnik-georgia.ru/20221121/v-gruzii-vyyavili-nezakonnuyu-skotoboynyu-loshadey-272341109.html

В Грузии выявили незаконную скотобойню лошадей

В Грузии выявили незаконную скотобойню лошадей

Владельца незаконной скотобойни оштрафовали 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии выявили в регионе Квемо Картли незаконную скотобойню лошадей, сообщает пресс-служба ведомства.Незаконная скотобойня, предназначенная для лошадей, выявлена в селе Вашловани района Тетрицкаро. Она была обустроена в кустарных условиях во дворе дома одного из жителей села.Владелец незаконной скотобойни оштрафован на сумму в размере 1 000 лари (367 долларов).Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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