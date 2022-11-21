https://sputnik-georgia.ru/20221121/v-portu-batumi-rabotayut-sapery-272342878.html

В порту Батуми работают саперы

В порту Батуми работают саперы

Неизвестный позвонил в администрацию порта и заявил, что взорвется одно из судов 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. В порт Батуми прибыли саперы после того, как поступило сообщение о готовящемся взрыве, сообщает телекомпания "Рустави 2".Неизвестный позвонил в администрацию порта и заявил, что взорвется одно из судов, которое планирует выйти из порта. МВД и администрация порта пока не делали комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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