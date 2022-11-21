https://sputnik-georgia.ru/20221121/za-devyat-mesyatsev-v-pozharakh-v-gruzii-pogibli-44-cheloveka-272135207.html

За девять месяцев в пожарах в Грузии погибли 44 человека

За девять месяцев в пожарах в Грузии погибли 44 человека

Печальными цифрами поделилась Национальная служба статистики "Сакстат" 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T07:01+0400

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2022-11-21T07:01+0400

пожар

лесной пожар

пожар в центре тбилиси

грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

сакстат

новости

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2022 года в произошло 11,1 тысячи пожаров, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, в пожарах погибли 44 человека, еще 148 получили травмы.При этом за указанный период сгорело 342 здания, остальные пожары удалось ликвидировать до полного уничтожения построек.Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пожар, лесной пожар, пожар в центре тбилиси, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат, новости