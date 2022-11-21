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За пост президента США намерен бороться рэпер Уэст

За пост президента США намерен бороться рэпер Уэст

Уэст в 2020 году уже участвовал в президентской гонке - тогда за рэпера отдали свои голоса избиратели из 12 штатов 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Американский рэпер, бывший супруг теледивы Ким Кардашьян Канье Уэст заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на появившееся в соцсетях видео с исполнителем.Кроме того, Уэст продемонстрировал одежду с надписями "Ye24", что может быть отсылкой к псевдониму рэпера Йе и 2024 году, когда в США пройдут выборы президента.Напомним, что Уэст в 2020 году участвовал в президентской гонке. Тогда за рэпера отдали свои голоса избиратели из 12 штатов - Айовы, Арканзаса, Колорадо, Айдахо, Кентукки, Луизианы, Миннесоты, Миссисипи, Оклахомы, Теннесси, Юты и Вермонта. В каждом из этих штатов он набрал менее 1% голосов избирателей. В день выборов Уэст сообщил, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть за себя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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