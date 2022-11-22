https://sputnik-georgia.ru/20221122/bolee-34-tonn-gruza-s-narkoticheskimi-tabletkami-obnaruzhili-v-egipte-272380752.html

Более 34 тонн груза с наркотическими таблетками обнаружили в Египте

Более 34 тонн груза с наркотическими таблетками обнаружили в Египте

Перехваченный силовиками контрабандный груз с наркотическими таблетками назван "крупнейшим в истории страны" 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Египетские правоохранители перехватили в порту Александрии более 34 тонн контрабандного груза с таблетками, содержащими наркотические вещества, сообщает РИА Новости.По данным силового ведомства, контрабандный груз общим весом в 34 тонны "прибыл из одного из иностранных государств".Ряд местных СМИ назвали перехваченный силовиками контрабандный груз с наркотическими таблетками "крупнейшим в истории страны".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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