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Более 34 тонн груза с наркотическими таблетками обнаружили в Египте
Более 34 тонн груза с наркотическими таблетками обнаружили в Египте
Перехваченный силовиками контрабандный груз с наркотическими таблетками назван "крупнейшим в истории страны" 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T21:53+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Египетские правоохранители перехватили в порту Александрии более 34 тонн контрабандного груза с таблетками, содержащими наркотические вещества, сообщает РИА Новости.По данным силового ведомства, контрабандный груз общим весом в 34 тонны "прибыл из одного из иностранных государств".Ряд местных СМИ назвали перехваченный силовиками контрабандный груз с наркотическими таблетками "крупнейшим в истории страны".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, египет, происшествия, наркотики
Более 34 тонн груза с наркотическими таблетками обнаружили в Египте
Перехваченный силовиками контрабандный груз с наркотическими таблетками назван "крупнейшим в истории страны"
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Египетские правоохранители перехватили в порту Александрии более 34 тонн контрабандного груза с таблетками, содержащими наркотические вещества, сообщает РИА Новости.
По данным силового ведомства, контрабандный груз общим весом в 34 тонны "прибыл из одного из иностранных государств".
"Службам безопасности удалось изъять более 18 миллионов наркотических таблеток, находившихся внутри трех контейнеров в морском порту Александрии, общей стоимостью около 1,5 миллиарда фунтов (около 60 миллионов долларов)", - говорится в сообщении ведомства МВД Египта.
Ряд местных СМИ назвали перехваченный силовиками контрабандный груз с наркотическими таблетками "крупнейшим в истории страны".